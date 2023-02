Padre Luigi Monti: un convegno in attesa del Cammino Montiano

Ricordare la figura di padre Luigi Monti e illustrare il progetto del Cammino Montiano. A questi temi è dedicato il convegno che si terrà lunedì 13 febbraio alle 20.45 nella Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno.

Promosso dal Lions Club Cesano Maderno Borromeo col patrocinio del Comune, l'evento ha il titolo: “Beato Luigi Maria Monti fra passato, presente e futuro”. La presentazione della figura e delle opere di padre Monti, nato a Bovisio Masciago il 24 luglio 1825, sarà affidata a fratel Ruggero Valentini, mentre l’architetto Doriano Botton parlerà del Cammino Montiano. L’incontro sarà introdotto e moderato dal presidente del Lions Club Cesano Maderno Borromeo Renato Orsenigo. Concluderà i lavori il sindaco Gianpiero Bocca.

Il convegno rappresenta un’occasione importante per valorizzare l’attività e l’esperienza spirituale del fondatore della congregazione religiosa dei Figli dell’Immacolata Concezione, oggi diffusa in oltre 20 Paesi del mondo, e per tenere alta l’attenzione sul percorso che condurrà alla realizzazione

del Cammino Montiano, progetto a cui aderiscono, tra i diversi enti, i Comuni di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cogliate e Saronno.

“Sono felice che Cesano Maderno ospiti questo convegno - spiega il sindaco Gianpiero Bocca - La nostra città non ha mai dimenticato padre Monti, qui si trova la Cascina Montina e qui il suo messaggio spirituale, così profondo e attuale, ha lasciato un segno importante. Il Cammino Montiano sarà un patrimonio culturale del nostro territorio, strategico per la promozione del turismo e, inoltre, significativo dal punto di vista naturalistico, ambientale e della mobilità sostenibile. Il tracciato si sviluppa anche sulla Green Lane, il percorso ciclopedonale Est-Ovest che potrà essere l’occasione anche per promuovere la realizzazione del Cammino Montiano. La Green Lane riguarda percorsi in parte già presenti e in parte da realizzare: tra questi, con riferimento proprio al Cammino Montiano, c’è il tratto previsto su via Groane, che dalla Lipu porta a Ceriano Laghetto. Si tratta di collegamenti di primaria importanza ecologica, paesaggistica e, per quanto riguarda il Cammino Montiano, di grande impatto dal punto di vista delle emozioni. Ringrazio il Lions Club e tutti i relatori di questa prestigiosa conferenza”.