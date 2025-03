Palestre comunali e mensa scolastica chiuse dopo una verifica dei Vigili del Fuoco. Lo ha comunicato l'Amministrazione comunale di Barlassina nella giornata di oggi, giovedì 27 marzo 2025.

"Sono state rilevate alcune criticità negli spazi della scuola, l’Amministrazione comunale è al lavoro per arrivare a una veloce soluzione - si legge nella nota del gruppo di maggioranza Barlassina Tradizione e Futuro - Di fatto da oggi, giovedì 27 marzo, la mensa e le due palestre sono chiuse. Al provvedimento si è arrivati dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, che nel pomeriggio di mercoledì hanno evidenziato alcune irregolarità soprattutto per quanto riguarda il funzionamento degli impianti di illuminazione".

Nella mattinata di oggi la Giunta comunale si è messa subito al lavoro insieme ai tecnici.

Per quanto riguarda le palestre, invece, l'Ufficio tecnico è già in prima linea per dare una risposta veloce - prosegue l'Amministrazione - La chiusura delle due strutture penalizza, infatti, non solo la scuola ma anche le società sportive che svolgono la loro attività in quegli spazi in orario pomeridiano.