Palio degli Zocccoli: presentata la 33esima edizione

Palio degli Zocccoli a Desio: presentata la 33esima edizione. Il conto alla rovescia è iniziato. La rievocazione della battaglia che il 21 gennaio 1277 sul territorio desiano vide scontrarsi i Visconti e i Della Torre si terrà il 4 giugno. Questo pomeriggio, sabato 20 maggio, previsti l''investitura dei Maestri di contrada e il giuramento dei contradaioli. Deciso anche l'ordine di partenza. In serata la cena delle contrade.

Palio degli Zoccoli: investitura e giuramento prima della sfida del 4 giugno

Per il Palio degli Zoccoli le undici contrade partiranno domenica 4 giugno con questo ordine: dal lato piazza partirà la Bassa, San Giorgio, San Giovanni, Büsasca, Santi Pietro e Paolo, Piazza, Prati, Dügana, San Carlo, Foppa e il più vicino al marciapiede sarà San Pietro al Dosso. A presentare la 33esima edizione c''erano l'assessore Samantha Baldo, che ha evidenziato: "Per noi è un evento che ha una grande importanza nella tradizione e per l'identità territoriale", e il sindaco, Simone Gargiulo, che ha aggiunto: "E' la nostra grande manifestazione desiana e per questo ci stiamo impegnando. Passata la pandemia, speriamo di essere arrivati a una sfilata di più ampio respiro".

Organizzazione in tempi record

Roberto Nava del comitato organizzatore del Palio degli Zoccoli, ha parlato dell'organizzazione:

"Abbiamo fatto tutto in tempi record: normalmente si partiva a gennaio per arrivare a giugno pronti con il Palio degli Zoccoli, mentre quest'anno ci siamo potuti muovere da fine marzo e siamo arrivati sul filo di lana, ma ringrazio tutti per questo grande lavoro, il Comune e il comitato organizzatore".

Presenti anche gli sponsor e l'artista, Arturo Donadoni, che ha realizzato il drappo che la contrada vincitrice solleverà: "Voglio dare voce agli innocenti che non hanno voce", ha detto.

Oltre seicento i figuranti

Saranno oltre seicento i figuranti che domenica 4 giugno sfileranno nel corteo storico e che si sfideranno per togliere la vittoria e il primato alla contrada di San Pietro al Dosso, che ha vinto 9 edizioni eguagliando la contrada Foppa. Grazie a questa vittoria, Melissa Galimberti è la prima donna a rivestire il ruolo di Gran Maestro del Palio.