Il Palio degli Zoccoli si corre il 4 giugno, rievocata la storica battaglia di Desio

Il Palio degli Zoccoli di Desio si corre il 4 giugno, rievocata la storica battaglia tra Torriani e Visconti a Desio, avvenuta 746 anni fa.

Decisa la data: il Palio degli Zoccoli si corre il 4 giugno

Decisa la data del Palio degli Zoccoli. Si disputerà il prossimo 4 giugno. Lo hanno ricordato tutti i partecipanti del Palio degli Zoccoli, il comitato organizzatore, i maestri e tutti i gonfalonieri che hanno fieramente sventolato, a ritmo di tamburi, i colori delle contrade. È San Pietro al Dosso la contrada che ha vinto la 32esima edizione del Palio degli Zoccoli: un’edizione che ha segnato la ripresa dopo la pandemia. La Gran maestra è Melissa Galimberti. E' stata lei a proclamare la data della prossima edizione del Palio degli Zoccoli, la 33esima, che si disputerà il 4 giugno.

Ricordato l'anniversario della battaglia

Domenica, 21 gennaio, intanto, nel corso della Messa celebrata dal prevosto, don Gianni Cesena, è stato ricordato l'anniversario della battaglia di Desio avvenuta il 21 gennaio 1277. Un corteo ha posato una corona di alloro sulla targa che ricorda l'evento storico, in prossimità del campanile della Basilica. Intanto, è partita la macchina organizzativa coordinata dal comitato organizzatore. Presenti anche Napo Della Torre (Massimiliano Procaccianti) e Ottone Visconti (Luigi Valenti), oltre al sindaco, Simone Gargiulo.

Sabato 20 maggio la cerimonia del giuramento

La cerimonia del giuramento si terrà invece sabato 20 maggio. Un appuntamento a cui i corridori, i contradaioli, che indosseranno gli zoccoli per correre la staffetta lungo il percorso intorno alla Basilica, dovranno partecipare per essere ammessi alla gara. "Un momento emozionante e sempre tanto atteso - ha detto Galimberti - Così diamo il via alla macchina organizzativa. Vorremmo tornare alle origini, non con un corteo dimezzato, ma com’era prima della pandemia".