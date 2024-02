Palio degli Zoccoli: appello per trovare i tamburini

Palio degli Zoccoli a Desio, appello per trovare i tamburini. Intanto, novità anche sulle date: viene spostata la cerimonia d'investitura dei Maestri di contrada.

Palio: cambia la data per la cerimonia d'investitura

La cerimonia d’investitura dei Maestri e la promessa dei contradaioli al Palio degli Zoccoli (del 16 giugno) è stata spostata al 1° giugno, a causa delle elezioni Europee, che sono previste per l’8-9 giugno. Inoltre, l’organizzazione del Palio lancia un appello per trovare dei tamburini. Le prove per i tamburini inizieranno a marzo e si terranno all'oratorio di San Giovanni Battista.

Per chi vuol fare il tamburino ecco a chi rivolgersi

"È un'opportunità emozionante per coloro che desiderano essere parte integrante di questo appuntamento tradizionale e molto coinvolgente", commentano gli organizzatori. Per coloro che sono interessati a partecipare come tamburini, è possibile contattare Jacopo al numero 3270169158 o inviare una email a paliodeglizoccoli@gmail.com per ulteriori dettagli e per iscriversi. La partecipazione come tamburino offre l'opportunità di indossare fantastici costumi d'epoca e contribuire al ritmo della sfilata.