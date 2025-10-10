Palio degli Zoccoli: Gaetano Riva torna ad essere Gran Maestro

A Desio Gaetano Riva è di nuovo Gran Maestro del Palio degli Zoccoli. Fa parte della contrada di San Pietro al Dosso, vincitrice dell’ultima edizione, succede ad Angelo Famulari, suo predecessore e compagno di contrada. Per Riva si tratta di un ritorno alla guida della manifestazione, dopo il mandato già ricoperto nel biennio 2018-2019. Il nuovo Maestro della contrada vincitrice per l’undicesima volta, sarà Giuseppe Rugari, affiancato da Melissa Galimberti.

Gaetano Riva per la seconda volta Gran Maestro del Palio degli Zoccoli

“Per la seconda volta ho l’onore e l’onere di coprire la carica di Gran Maestro – ha spiegato al momento dell’investitura Gaetano Riva – Il mio compito sarà quello di collante tra le contrade e il Comitato. In questi anni ho maturato una buona esperienza e so che organizzare il Palio degli Zoccoli non è una cosa semplice. Il mio impegno sarà rivolto alla buona riuscita dell’evento, cercando di coinvolgere il più possibile tutti, i contradaioli, i maestri, il Comitato, il Gran Consiglio, l’Amministrazione comunale e i nostri concittadini. Il nostro Palio rappresenta un momento importante per la comunità desiana dove storia, competizione, agonismo e vita sociale si fondono per dare vita a un evento unico nel suo genere”.

A gennaio la definizione della data della 36esima edizione

Il prossimo passaggio sarà la definizione della data dell’edizione 2026, la 36esima edizione. Antonia Lumini, membro del Comitato organizzatore, ha espresso soddisfazione. Normalmente la data viene ufficializzata a gennaio, in occasione dell’anniversario della Battaglia di Desio del 21 gennaio 1277, quella che vide contrapposte le famiglie Della Torre e Visconti per il controllo del contado di Milano.