Vince ancora San Pietro al Dosso: undicesimo titolo al Palio degli Zoccoli

Vince ancora San Pietro al Dosso: undicesima vittoria al Palio degli Zoccoli. Grande entusiasmo a Desio per la 35esima edizione dove hanno trionfato ancora una volta i colori verde e nero.

San Pietro al Dosso si aggiudica il Palio degli Zoccoli

San Pietro al Dosso ha conquistato la vittoria con gli zoccoli ai piedi. Il primo posto del podio si è colorato di verde-nero per l'undicesima volta nella storia del Palio degli Zoccoli di Desio, arrivato alla 35esima edizione. Primato assoluto per quel che riguarda il numero di vittorie al Palio. Presenti il sindaco, Carlo Moscatelli, con lui il prevosto, don Mauro Barlassina e anche il commissario straordinario, Alfonso Terribile.

Hanno sfilato oltre seicento figuranti

Ancora una volta per le strade della città si è tenuta la rievocazione storica della battaglia di Desio (21 gennaio 1277). Il Palio degli Zoccoli ricorda infatti la storica vittoria dei Visconti sui Della Torre per ottenere il controllo su Milano e il suo contado. Da Villa Tittoni hanno sfilato oltre seicento figuranti e i contradaioli delle undici contrade fino a piazza Conciliazione, dove si è svolta la corsa con gli zoccoli. Hanno partecipato gli sbandieratori di Alba e le figure storiche della battaglia del 1277: Ottone Visconti a cavallo e Napo della Torre nella gabbia trainata dal bue.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Lucas Tallone e Davide Tagliabue ancora una volta i migliori

Dietro a San Pietro al Dosso, che ha corso con Lucas Tallone e Davide Tagliabue, coppia che ancora una volta ha tagliato per prima il traguardo, si è posizionato San Giovanni, al secondo posto, mentre al terzo è arrivata la Bassa. Quindi: San Pietro e Paolo, Foppa, Dugana, San Giorgio, Prati, Piazza, Busasca e ultimo San Carlo. Alla contrada vincitrice andrà il gonfalone, simbolo della competizione, realizzato quest’anno dagli studenti del liceo artistico Modigliani di Giussano. A firmarlo è stata Gaia Colantuono, classe 2F, che ha saputo rielaborare in modo originale i temi legati alla celebre battaglia. Angelo Famulari, maestro di contrada, ha espresso soddisfazione per la vittoria: "Siamo davvero contenti". La vicepresidente del Comitato organizzatore del Palio degli Zoccoli, Antonia Lumini ha invece ringraziato "tutti per l’impegno e per la grande presenza e anche il maltempo non è arrivato. Un grazie a Roberto Nava, il presidente, per tutta l’organizzazione e per l’ottima riuscita".