Seregno

L'iniziativa è stata promossa dal Movimento federalista europeo provinciale, con l'intervento del primo cittadino Alberto Rossi.

Dodici stelle dorate su sfondo blu. E' la panchina europea della Brianza, inaugurata nel parco comunale del quartiere Sant’Ambrogio a Seregno.

Nel parco inaugurata la panchina europea

Sullo sfondo blu, dodici stelle dorate come la bandiera europea. E' la panchina europea, inaugurata nel parco comunale del quartiere Sant’Ambrogio a Seregno per iniziativa del Movimento federalista europeo di Monza e Brianza. All'evento era presente il segretario provinciale, Alessio Alberti: "Speriamo che i cittadini che frequentano il parco, incuriositi dalla panchina, si fermino a pensare all’Unione europea e ai valori di pace e fratellanza su cui si fonda".

La collaborazione del Comitato di quartiere

L’idea delle panchine europee era partita a Lecco nel 2021 da Cristina Maranesi, segretaria locale del Movimento federalista europeo. All'iniziativa hanno collaborato il Comitato di quartiere Meredo Sant’Ambrogio e l'Amministrazione comunale. "Ora come ora è una bella provocazione - le parole del sindaco, Alberto Rossi, nella semplice cerimonia presso il parco di via Marzabotto - Con la creazione dell’Europa unita, popoli che si sono combattuti furiosamente per secoli hanno deciso di dire basta ai conflitti. Questi due anni, con tutte le difficoltà della pandemia, potevano spazzare via il progetto di Unione, ma così non è stato. Ora è il momento di ricordare con forza i valori che ci tengono insieme".