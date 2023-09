Potrebbe essere un papà, operaio di mezza età, residente a Tregasio, il fortunato vincitore al SuperEnalotto, che si è portato a casa 73,8 milioni di euro (73.808.593,28 per la precisione).

Papà e operaio di mezza età. E’ lui il «Paperone» di Tregasio

Una giocata online di appena 2 euro, fatta sabato 25 marzo, ma incassata solo pochi giorni fa e da allora la notizia è circolata. Soprattutto nella frazione di Tregasio dove, secondo indiscrezioni, risiede il neo milionario che avrebbe già fatto acquisti consistenti.

In tutto il paese, ma soprattutto nella frazione di Tregasio, è dunque «caccia» al fortunato vincitore anche se la sua identità, al momento, resta sconosciuta.

Per la prima volta, sabato 25 marzo, è stato centrato il 6 al SuperEnalotto con una schedina giocata online da 2 euro. Il giocatore ha centrato la sestina vincente: 4, 15, 26, 27, 72, 82 con Jolly 89 e Superstar 12.

Come ricorda sempre Agipronews, si tratta del secondo 6 del 2023: il precedente Jackpot risale al 16 febbraio scorso, quando è stato assegnato il premio più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato con la Bacheca dei Sistemi, grazie al sistema «Una Buona Stella» da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ciascun giocatore.

A giugno è stato centrato un 6 da 42,5 milioni di euro con una schedina da un euro giocata a Teramo. Con quella di giugno sono 128 le vincite con il «6» realizzate dalla nascita del SuperEnalotto.

Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta.

A brindare è anche lo Stato che ha incassato 14,6 milioni di euro per la «tassa sulla fortuna»

Dei 73,8 milioni di euro di vincita, il tregasino ne ha portati a casa 59 milioni.

Circa 14,6 milioni del Jackpot centrato il 25 marzo sono tornati nelle casse dello Stato: è l’effetto della «tassa sulla fortuna» che, dal marzo del 2020 è stata portata dal 12 al 20 per cento. Come spiega infatti Agipronews (la prima agenzia di stampa periodica telematica che si occupa del mondo dei giochi a pronostico e delle scommesse), la «tassa della fortuna» prevede un prelievo del 20 per cento, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita. Stiamo parlando, comunque, di 59 milioni netti di euro con i quali molti sogni possono diventare realtà. Nel box a fianco indichiamo al neo milionario cinque gustose chicche.

Portafoglio da nababbi: ecco cosa si può avere

Ci siamo divertiti a sognare cinque «chicche» da acquistare con in tasca il jackpot milionario.

Un’isola privata

Per avere un’isola tutta per sé non servono così tanti soldi: su uno dei siti internet specializzati, «Private Islands», si trovano atolli a partire da poco più di 100mila euro. Ma con un portafoglio gonfio è possibile strafare: l'isola di Rangyai, in Thailandia, è già attrezzata con acqua, elettricità e segnale mobile e potrebbe essere sviluppata per farla diventare una mega struttura ricettiva. Prezzo: 160 milioni di dollari.

L’auto più costosa del mondo

E’ la Rolls-Royce Boat Tail, una vettura esclusiva realizzata in soli 3 esemplari, a mano, con una cura dei dettagli maniacale. Il costo stimato è di poco più di 23 milioni di euro. Presentata due anni fa durante il Concorso d’Eleganza a Villa d'Este, deve il suo nome al design del posteriore ispirato alle forme degli scafi degli yacht di lusso. E non finisce qui, perché il doppio vano posteriore si trova un lussuoso kit per il picnic con posate d'argento e piatti in porcellana.

Lo yacht di Zlatan Ibrahimovic

E’un Oasis 34 di Benetti, il più antico cantiere italiano di yacht di lusso, quello acquistato dall’attaccante milanista. Misura 34 metri, ha un valore superiore ai 15 milioni di euro ed è dotato di una piscina a sfioro, 5 suite, un garage per moto d’acqua e interni personalizzati a cinque stelle.

Viaggio nello spazio

Viaggiare nello spazio costerà circa 450mila euro. A dare la possibilità di affrontare un volo suborbitale anche a chi non fa l'astronauta sarà «Virgin Galactic», compagnia del magnate inglese Richard Branson che qualche mese fa ha annunciato l’apertura al pubblico della vendita dei biglietti.

Un gelato... a peso d’oro

Quanto può arrivare a costare un gelato? Allo «Scoopi Cafè» di Dubai si arrivano a sborsare 817 dollari. La costosa prelibatezza si chiama «Black Diamond»: scaglie commestibili di oro 23 carati, vaniglia del Madagascar, zafferano dell'Iran e scaglie di tartufo nero italiano. Il tutto servito in una coppa firmata Versace.