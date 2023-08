Vinti a Triuggio 73,8 milioni di euro

Vinti 73.808.593,28 milioni giocando 2 euro al SuperEnalotto. Il fortunato giocatore abita a Triuggio.

Vinti 73,8 milioni di euro

Del fortunato giocatore si sa solo che è residente a Tregasio e che la giocata è stata fatta «online» sabato 25 marzo. Vincita che è stata incassata solo pochi giorni fa e da allora la notizia è circolata. Per la prima volta è stato centrato il 6 al Superenalotto con una schedina giocata online da 2 euro.

Il fortunato o fortunata ha così vinto ben 73,8 milioni di euro centrando la sestina vincente: 4, 15, 26, 27, 72, 82 con Jolly 89 e Superstar 12. Il regolamento del Superenalotto prevede che il vincitore del Jackpot deve presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale a uno degli Uffici Premi di Sisal a Milano o a Roma.

14,6 milioni vanno allo Stato

Circa 14,6 milioni del Jackpot centrato il 25 marzo torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della «tassa sulla fortuna» che, come spiega Agipronews (la prima agenzia di stampa periodica telematica che si occupa del mondo dei giochi a pronostico e delle scommesse), prevede un prelievo del 20 per cento, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita. In sostanza, il tregasino si è portato a casa 59 milioni netti. Lo stesso vincitore ha indovinato anche un punto «4».

Centrati tre "6" quest'anno

Come ricorda sempre Agipronews, si tratta del secondo 6 del 2023: il precedente Jackpot risale al 16 febbraio scorso, quando è stato assegnato il premio più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato con la Bacheca dei Sistemi, grazie al sistema «Una Buona Stella» da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ciascun giocatore. A giugno è stato centrato un 6 da 42,5 milioni di euro con una schedina da un euro giocata a Teramo. Con quella di giugno sono 128 le vincite con il «6» realizzate dalla nascita del SuperEnalotto.

