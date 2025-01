Pappe a volontà per i mici delle colonie feline con "A-Mici, Qua La Zampa!"

Lanciata lo scorso 7 dicembre, in occasione dell’apertura del cartellone delle iniziative natalizie stilato dall’Amministrazione comunale di Cesano Maderno, "A-Mici, Qua La Zampa!", la raccolta di pappe per i gatti delle colonie cittadine, è andata "oltre ogni più rosea aspettativa", come spiega soddisfatta l’assessora alla Tutela degli animali, la dem Donatella Migliorino.

Pappe a volontà per i mici delle colonie feline

Nella grande cesta ai piedi dell’albero di Natale allestito all’ingresso di Palazzo Arese Borromeo, in un mese sono stati depositati 25 chili di cibo secco e 28 di cibo umido. "Più diverse pappe per cani", spiega l’assessora, che questa mattina ha assistito alla spartizione di croccantini, lattine, scatolette e bustine tra le due associazioni che sul territorio comunale gestiscono più colonie feline.

La gratitudine delle associazioni

"Noi volontari ce la mettiamo tutta ma la collaborazione dei Comuni è fondamentale per raggiungere l’obiettivo – dice Barbara Bianchi di Dna Animale, attiva al canile rifugio di Limbiate – Allo stesso tempo è prezioso il sostegno materiale da parte di cittadini, come nel caso di questa riuscitissima raccolta di cibo". "E’ andata benissimo e siamo estremamente grati a tutti quelli che hanno contribuito, tra l’altro donando pappe di qualità, anche per gatti intolleranti e con allergie", aggiunge Giulia Negretto de Le Stregatte, l’associazione che in città cura sette colonie feline.

La generosa risposta dei cesanesi

Entusiasta per la risposta generosa dei cesanesi, l’assessora Donatella Migliorino, che ha fortemente voluto l’iniziativa, spera di "poter dare continuità alla raccolta istituendo a breve un punto fisso in Municipio".

"I cesanesi si sono dimostrati ancora una volta sensibili e generosi nei confronti dei nostri amici pelosetti e io non posso che ringraziarli. Quando con il sindaco Gianpiero Bocca ho incontrato le referenti delle due associazioni che collaborano con il nostro Comune per discutere dell’iniziativa ho sperato che avrebbe riscosso successo ma non mi aspettavo così tanto. Ringrazio chi ha risposto al mio appello social sui vari gruppi Facebook di Cesano, dove ho avuto davvero un bel riscontro, e tutti quelli che hanno aderito, ciascuno in base alle proprie possibilità: ogni donazione è stata preziosa".

L'aiuto al volontario speciale

Una piccola parte di quanto raccolto è stata portata a un volontario speciale. “Un cesanese che da mesi, dopo un primo intervento delle Stregatte, si occupa con amore di dare da mangiare a sette gatti che hanno trovato casa nel suo giardino”, spiega l'assessora Donatella Migliorino.