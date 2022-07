Parcheggio chiuso per i lavori, esercenti arrabbiati

Parcheggio chiuso in via Stefano a Seregno per i lavori per la riqualificazione del parco comunale di largo degli Alpini. Protestano gli esercenti, che lamentano un calo di clienti.

Parcheggio chiuso, esercenti arrabbiati

I lavori per la sistemazione del parco comunale di largo degli Alpini, in centro città, sono iniziati da pochi giorni e già arrivano le prime critiche per il Comune. Gli esercenti della zona lamentano la completa chiusura del parcheggio in via Stefano da Seregno, occupata dai mezzi da lavoro e dal materiale utilizzato dalle maestranze. Secondo alcuni commercianti interpellati, l'Amministrazione poteva adottare soluzioni diverse per venire incontro agli esercenti che già attraversano un periodo non facile dopo la prolungata chiusura per l'emergenza pandemica del Covid-19.

"Il Comune ha scelto il periodo sbagliato"

"Non si possono far aprire le attività il giovedì sera e chiudere i parcheggi - spiega Giuseppe Stefano Comi, titolare dell’omonima gelateria insieme al figlio Andrea - Hanno scelto il periodo sbagliato per fare questi lavori. Per noi questo è il periodo di maggiore incasso: dopo due anni di restrizioni e chiusure dovute al Covid, doveva essere l’estate della rinascita: invece abbiamo già notato un leggero calo di fatturato".

