Parcheggio comunale abbandonato nel degrado

Bottiglie, lattine, cartoni e stendini. Ma anche secchi, ombrelli, cassette della frutta e persino interi mobili. Tutto abbandonato come un’estesa discarica, nel degrado e al buio. E' in queste condizioni il parcheggio comunale di via Mazzini a Seregno, in pieno centro, a due passi dalla stazione ferroviaria.

Parcheggio chiuso dal 2017

Il parcheggio comunale di via Mazzini a Seregno è chiuso da anni, in attesa di manutenzione. Sessanta posti auto inutilizzabili, suddivisi in due piani nei quali ci sono anche i box privati del condominio sovrastante. I lavori del parcheggio sono stati eseguiti dal costruttore a scomputo degli oneri di urbanizzazione e il Comune, dopo il collaudo, lo ha preso in carico dal dicembre 2009. Il 19 marzo dell’anno successivo la convenzione con l’operatore privato per l’utilizzo pubblico dalle 8 alle 20, ma le infiltrazioni d’acqua dal piano strada ne hanno comportato la chiusura. Era il febbraio 2017.

Due piani al buio fra i rifiuti

In attesa di accertare l’origine del problema, il parcheggio è abbandonato e comunque accessibile perché di recente ignoti hanno rotto il cancello d’ingresso. I posti auto al primo piano sotterraneo sono transennati, ma non al piano inferiore. Il parcheggio è quasi completamente al buio fra l'immondizia. Un’uscita di sicurezza è sbarrata da una rete metallica e il vano scale è ridotto a una latrina, fra sporcizia e cartacce sparse a terra. L’ascensore non funziona, il quadro elettrico è aperto e l’impianto antincendio è ko.

Protestano commercianti e residenti

Il privato, che si è affidato a un legale, ha già inviato diverse comunicazioni al Comune con la richiesta di intervenire nell’interesse dei condomini, degli inquilini e dei negozianti della zona. I residenti sono preoccupati a transitare nell’area comunale per raggiungere i box privati: al buio, negli spazi deserti, temono qualche brutto incontro o persino un’aggressione di cui nessuno si accorgerebbe. I commercianti, invece, lamentano un calo dell’attività, perché nella zona non è facile trovare parcheggi e "ogni volta che si ferma un’auto in via Mazzini i vigili urbani fanno un verbale". Tutti chiedono a gran voce di trovare una soluzione per sbloccare l'annoso impasse.

