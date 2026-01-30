Parcheggio di via Cozzi: ha inizio l’intervento per la tutela delle alberature

Il Sindaco: “Il verde non è solo qualcosa da creare, ma da preservare e migliorare nel tempo”.

Al via i lavori per la salvaguardia delle alberature nel parcheggio di via Cozzi di Cesano Maderno. Il primo intervento riguarderà le potature degli alberi, programmate per sabato 31 gennaio, in concomitanza con il fine settimana, così da ridurre eventuali disagi per cittadini e utenti.

La tutela del verde: nuove strategie di protezione

Nel parcheggio sono presenti otto esemplari di olmo, oggetto di una valutazione agronomica preliminare approfondita, comprensiva di analisi strumentali, finalizzata a orientare correttamente le scelte progettuali. Gli esiti delle verifiche hanno confermato che tutti gli alberi si trovano in buone condizioni di salute e stabilità.

Il progetto prevede la realizzazione di nuove aiuole cordolate attorno alle aree di impianto degli alberi, con l’obiettivo di proteggerli dal passaggio e dalla sosta delle auto. In particolare, due aiuole saranno collocate lungo il filare centrale del parcheggio, a tutela di cinque degli otto olmi esistenti. Un ulteriore olmo sarà piantumato al posto di quello abbattuto perché a fine vita. Davanti al parcheggio, in via Cozzi, verrà invece realizzata un’aiuola rialzata che ospiterà gli altri tre olmi esistenti.

Migliorie estetiche e ambientali: un investimento di 200mila euro

L’intervento comprenderà anche la depavimentazione di alcune porzioni attualmente asfaltate o pavimentate con autobloccanti, che aumenteranno il verde e miglioreranno la permeabilità del suolo. Invece, il numero degli stalli di sosta rimarrà invariato.

Spiega il Sindaco Giampiero Bocca:

“La creazione di nuove aiuole consentirà non solo di tutelare le alberature esistenti, ma anche di migliorare l’estetica complessiva del parcheggio. L’intervento rientra nel programma straordinario di azioni diffuse su tutto il territorio cittadino, finalizzate all’ampliamento del patrimonio arboreo comunale. Si tratta di un investimento importante, del valore totale di quasi 200 mila euro, varato nell’autunno scorso e fortemente voluto dall’Amministrazione per potenziare il verde e migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

La scelta ecosostenibile per una città che si prende cura dell’ambiente

Riguardo alle strategie per il raggiungimento di una città amica dell’ambiente, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente Manuel Tarraso ha dichiarato:

“Il nostro obiettivo è far crescere una città più verde attraverso un approccio equilibrato che affianchi la realizzazione di nuovi spazi alla cura e alla manutenzione di quelli già presenti. Interventi come questo dimostrano la volontà di tutelare le alberature esistenti, migliorare la qualità degli spazi pubblici e rispondere in modo concreto alle sfide ambientali e climatiche. Il verde non è solo qualcosa da creare, ma soprattutto da preservare e migliorare nel tempo. Questo e i numerosi interventi di manutenzione in corso sul territorio ne sono la dimostrazione”.

Sul territorio sono già in corso altri interventi

A partire dalla fine dello scorso dicembre, sono stati numerosi gli interventi di manutenzione del verde pubblico già effettuati sul territorio comunale, tra cui:

potature in via Campania, corso Libertà (all’altezza del passaggio a livello), corso Roma, via Magenta, via Pavia, via Venaria Reale, via Lazio/via Sant’Anna, via Torrazzo;

pulizia dal fogliame in piazza Arese e nel Giardino delle Colonne;

sagomatura delle siepi nel cortile della scuola M. L. King e potature alla scuola Mauri;

fornitura di piantine all’Oasi Lipu;

potature nelle aree gioco dell’Asilo Montessori;

rimozione di una siepe in via Udine;

abbattimenti e fresature in via Abruzzi, via Sant’Anna, sulla ciclabile Monteverdi e in via Padre Boga, dove è stata anche piantumata una nuova siepe, oltre che alla scuola Mauri;

potature presso l’area cani di via Adamello e in via San Bernardo/via dei Mille sui filari di querce presenti sul marciapiede;

al Parco Riccione infine, sono iniziate le potature dei filari di carpini e nell’area giochi, insieme alla pulizia degli arredi presso il piccolo anfiteatro, oltre all’abbattimento di alberi deperiti; sono previsti il ripristino della siepe perimetrale e nuove piantumazioni di alberi ad alto fusto.

Un insieme di interventi che conferma l’attenzione costante dell’Amministrazione per la tutela del verde pubblico, considerato un elemento centrale per la qualità urbana e il benessere dei cittadini.