Parcheggio interrato al buio dal 22 settembre: sarà chiuso fino a data da destinarsi

Al buio da oltre quattro mesi, bisognerà attendere ancora prima che venga ripristinata l’illuminazione nel parcheggio interrato in piazza Della Repubblica a Meda, che prossimamente verrà chiuso fino a quando il problema non sarà risolto.

Lo dichiara il sindaco Luca Santambrogio, rispondendo così ai tanti cittadini che si chiedono quando tornerà la luce nel posteggio comunale sotterraneo, pesantemente danneggiato dall’alluvione del 22 settembre. L’area deve ancora essere adeguatamente ripulita e soprattutto illuminata.

«Nei prossimi giorni il parcheggio sarà chiuso fino a data da destinarsi – conferma Santambrogio – Gelsia Ambiente non può intervenire finché non si ripristina l’energia elettrica e la luce. Stiamo attendendo il nuovo appaltatore poiché va sostituito l’intero quadro elettrico. Purtroppo abbiamo dovuto attendere il nuovo anno perché avevamo terminato tutti i fondi per l’appalto “elettricista” nel 2025 (per le emergenze legate all’alluvione). Sapremo aggiornare i cittadini sulla tempistica di riapertura non appena avremo la comunicazione dal nuovo elettricista».