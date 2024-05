Parco Tittoni estate: dal 25 maggio tre mesi tra concerti ed eventi

Oltre tre mesi di concerti, spettacoli dal vivo ed eventi speciali nel suggestivo scenario di Villa Tittoni a Desio.

Una nuova stagione

"E sono tredici, in barba alla scaramanzia siamo felici di annunciare una nuova stagione, un’altra avventura insieme che non vediamo l’ora di cominciare"

ha dichiarato Andrea Zorzetto, di Mondovisione, gli organizzatori della stagione estiva a Parco Tittoni.

Dal 25 maggio all' 8 settembre, nello splendido scenario di Villa Tittoni, in via Lampugnani 62 a Desio, torneranno i concerti, le feste a tema, le silent disco, il cabaret e tanti altri eventi pensati per rendere più belle e suggestive le sere d’estate. Il tema dell’edizione 2024 è #AD ASTRA, perché i sogni sono come le stelle, basta alzare lo sguardo e sono sempre là. Parco Tittoni 2024 è un progetto di Mondovisione onlus in collaborazione con il Comune di Desio . Come vuole la tradizione, anche quest’anno il parco offre uno spazio di ristoro e relax, con ingresso sempre gratuito, e una grande area spettacoli di fronte alla suggestiva facciata neoclassica di Villa Tittoni. Ci saranno concerti ed eventi da godersi in piedi (mille i posti), mentre per alcuni spettacoli sarà possibile scegliere i posti a sedere (con tavolini).

Presentata la stagione

La stagione è stata presentata nello spazio Stendhal Villa Tittoni. Presenti il sindaco, Simone Gargiulo, l'assessore agli Eventi e Cultura, Samantha Baldo e per Mondovisione Andrea Zorzetto e Alessio Caccavale, oltre ai ragazzi della rete Tiki Taka, un progetto che da anni permette ai ragazzi con disabilità di dare il loro apporto come cittadini attivi. Come gli altri anni saranno valorizzate le loro competenze come barman per l'accoglienza, ma anche come guide durante le visite guidate in Valla Tittoni.

"E' una formula variegata che il pubblico ha dimostrato di apprezzare molto"

ha dichiarato Gargiulo.

"Un festival che ci permette di far conoscere Desio al di fuori dei confini della città e della Brianza, con artisti di grande richiamo"

ha dichiarato l'assessore Baldo.

Programmazione

La programmazione include gli show di Tricarico (26 maggio), Capovilla (29 maggio), Derozer (31 maggio), Trio Cantini/Micheli/Guerra (2 giugno) Il Cile (5 giugno), Omar Pedrini (7 giugno), Giancane (14 giugno), Orchestrina di Molto Agevole (16 giugno), Meneguinness (30 giugno), E-Green (4 luglio), Sud Sound System (12 luglio), Piotta (24 luglio), C’Mon Tigre (26 luglio), Filippo Graziani (31 luglio), The Rumpled (4 agosto), Meganoidi (30 agosto), Bluebeaters (1 settembre), Musici di Guccini (4 settembre), Tre Allegri Ragazzi Morti (6 settembre). Il weekend inaugurale sarà un susseguirsi di eventi, dalla performance artistica del collettivo Obelisco Production, ad una semiseria lettura dei tarocchi, dalla silent disco (sabato 25 maggio) al concerto gratuito di Tricarico e all’animazione per bambini con Superzero (domenica 26 maggio). Avremo anche due eventi dedicati alla musica elettronica con dei guru assoluti del settore: Il collettivo Metempsicosi (8 giugno) e Dj Ralf (19 luglio). Tornano anche le migliori cover band, con gli omaggi musicali a grandi artisti italiani e internazionali come Pino Daniele (9 giugno, in occasione della giornata benefica con il Comitato Desio in Musica per Carlo), 883 (21 giugno), Oasis (2 agosto), Gaber e Iannacci (16 agosto), Spice Girls (25 agosto) e un omaggio molto speciale a Ivan Graziani eseguito dal figlio Filippo (31 luglio). Per quel che riguarda "Desio in musica" per Carlo, in programma il 9 giugno, si tratta di una serata in memoria di Carlo Miresse, che si propone di raccogliere fondi per la Fondazione Bianca Garavaglia per la ricerca e la cura dei tumori in bambini e adolescenti. A presentare l'iniziativa era presente il papà di Carlo, Michele Miresse.

Non solo musica a Parco Tittoni

Come da tradizione si darà spazio alla parola con il Comedyficio di Alessio Parenti (12 giugno e 17 luglio), lo spettacolo “Giulietta e Romeo” di Teatro Blu (18 giugno), Roberto Mercadini (19 giugno), Vera Gheno (26 giugno), Enrico Galiano (3 Luglio), Adrian Fartade (28 agosto). Non mancheranno le feste a tema: Anni ’90 (1giugno, 13 luglio, 10 agosto, 31 agosto), 80s Never Die (28 giugno), Cartoon Party (27 luglio), New Wave Festival (28 luglio), 7Teen Again (3 agosto), Greatest Hits (17 agosto), le Silent Disco (25 maggio, 29 giugno, 20 luglio, 24 agosto, 7 settembre). Tra le giornate a tema la Fiera del Disco (2 giugno), Oriente day (22 e 23 giugno), Ukulele Festival (7 luglio), Yoga Day (7 e 8 settembre). Il 25 luglio si esibiranno tre gruppi locali che parteciperanno a San Remo Rock e il 3 settembre sarà riproposto Desio Factor (con la Pro Loco di Desio). Il 4 giugno verrà proiettato il documentario Materia Viva (prodotto da Erion Weee), sul tema del riciclo e la sensibilizzazione in merito al ciclo dei prodotti Rae. Quest’anno Parco Tittoni ospiterà anche la proiezione degli Europei su maxischermo.