«Parcobaleno» e pista ciclabile per Ronco: ecco come la Giunta vuole chiudere l’anno

Manca ancora un mese a Natale, ma l’Amministrazione comunale intende mettere sotto l’albero di Bernareggio due regali. Si tratta dei progetti per la riqualificazione del «Parcobaleno» e per la realizzazione della pista ciclopedonale per Ronco Briantino, ormai pronti ad essere approvati in via definitiva. Una corsa contro il tempo per l’Esecutivo del sindaco Gianluca Piazza, che conta di appaltare i lavori entro la fine dell’anno.

«Parcobaleno»

In primis, dicevamo, il «Parcobaleno», ovvero l’area verde adiacente la scuola materna «Rodari» che da qualche tempo è in sofferenza e abbandonata a se stessa. L’intenzione è quella di procedere con un’importante riqualificazione potenzialmente in grado di trasformarne aspetto e destinazione d’uso, rendendo il parco molto più fruibile e attrattivo per l’intera comunità.

«La vocazione verde verrà conservata il più possibile, ma l’area verrà rivista con l’obiettivo di valorizzarla il più possibile - spiega l’assessore Luigi Villa, affiancato dai progettisti nel corso dell’ultima commissione Lavori pubblici - La grande novità sarà rappresentata dalla posa di un’area feste (all’occorrenza coperta) a disposizione degli utenti e un’area spettacoli con palco annesso per eventi e manifestazioni di vario genere. Ad esse si aggiungeranno anche altre aree più piccole: una maggiormente dedicata al relax, una che vedrà l’installazione di giochi per i bambini e infine una per i cani, che sarà suddivisa in due porzioni a seconda delle dimensioni. Essa sarà più defilata rispetto al cuore del parco e ovviamente sarà recintata».

Il progetto si completa con servizi igienici, percorsi fruibili da tutti i cittadini anche con difficoltà motoria e impianti di illuminazione.

«E’ un bel progetto, ma sarà molto importante prestare la giusta attenzione alla manutenzione e alla cura di questo nuovo parco - il commento di Alessandro Sala, di “Progetto Bernareggio” - Oggi questa zona di paese, a causa della posizione, è un po’ dimenticata. Ci auguriamo che con questo piano d’intervento si possa valorizzare maggiormente. Qualche perplessità ce l’abbiamo anche sulla mancanza di una relazione illuminotecnica. Come detto si tratta di una zona di paese un po’ isolata rispetto al centro, ne va della fruizione e soprattutto della sicurezza degli utenti».

Capitolo costi e tempistiche. L’Amministrazione ha già messo sul tavolo un investimento da 440mila euro e, come detto, punta ad arrivare a conclusione dell’iter entro dicembre 2024 per poter avviare il cantiere con l’inizio dell’anno nuovo.

Pista ciclopedonale

Quello in direzione Ronco Briantino sarà l’ultimo tratto di un vero e proprio anello intorno a Bernareggio dedicato alla mobilità dolce. Il tracciato prenderà corpo tra il semaforo di via Colombo e il confine con Ronco, dove si collegherà, sul lato opposto, con un’altra pista in corso di realizzazione proprio sul territorio del Comune limitrofo.

«I due percorsi saranno collegati da attraversamenti pedonali sicuri e rialzati, che avranno anche lo scopo di ridurre le velocità di percorrenza delle auto in quel tratto di strada - aggiunge Villa - All’imbocco di via Italia, inoltre, verrà realizzata una piccola rotatoria a raso per garantire maggior sicurezza».

Anche in questo caso il proposito è quello di appaltare i lavori entro fine anno. La spesa prevista è di 780mila euro: cifra che considera al proprio interno anche alcuni interventi di asfaltatura di alcune strade adiacenti la zona interessata dal cantiere.

«Siamo assolutamente d’accordo con questo progetto che anche noi caldeggiamo da anni - aggiunge Stefano Tornaghi, di “Insieme” - Suggerisco però di rivedere meglio le misure, perché a mio avviso la pista ciclopedonale deve essere più larga di 2.50 metri per poter essere considerata completamente a norma e soprattutto sicura per tutti. Secondo me con le misure non ci siamo del tutto».

Sulla stessa linea d’onda anche la squadra di «Progetto Bernareggio», che ha espresso anche dei dubbi sull’intenzione di partire con il tracciato subito dopo il semaforo: «Ci sono punti che in questo modo restano non sicuri. Si sarebbe dovuto procedere con un altro tipo di intervento urbanistico, magari inserendo anche una rotatoria al posto dell’incrocio semaforico».

L’appello del sindaco

Sempre in tema di opere pubbliche, proprio in questi giorni si sono conclusi una serie di lavori di riqualificazione della aree gioco a Bernareggio e Villanova, dove sono state rifatte le recinzioni e i fondi. Da qui l’appello del sindaco Gianluca Piazza che, anche alla luce degli ultimi episodi di vandalismo che hanno interessato proprio i campi da gioco del paese, si è voluto rivolgere direttamente ai più giovani