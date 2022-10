Una ad una il sindaco farà tappa in tutte le mense scolastiche delle scuole presenti sul territorio comunale.

Parte il tour del sindaco nelle mense scolastiche

E' l'iniziativa, partita ieri, a Usmate Velate. Per la prima uscita sul territorio il sindaco Lisa Mandelli, accompagnata dal consigliere delegato all'Istruzione Luisa Mazzucconi, ha scelto la mensa della scuola primaria Casati dove ogni giorno vengono serviti circa 250 pasti.

La visita ha rappresentato anche un simbolico saluto istituzionale da parte dell’Amministrazione Comunale agli operatori del servizio di ristorazione scolastica che, a partire dal mese di settembre, è affidato all’azienda Dussmann Service a seguito di gara pubblica.

Dal 3 novembre al lavoro anche la Commissione mensa

Alle visite del Sindaco, si affiancherà a partire dal 3 novembre (giorno previsto di insediamento) il fondamentale lavoro della Commissione mensa a garanzia di un servizio che sia costantemente controllato nel pieno rispetto delle regole e delle linee guida ministeriali e sanitarie.

"Costante attenzione al mondo della scuola"

“La refezione scolastica è un tema particolarmente rilevante che interessa quotidianamente molte famiglie del nostro paese, per questo motivo abbiamo deciso di provare alcuni dei piatti proposti agli studenti – dichiara il Sindaco Lisa Mandelli – come già fatto lo scorso anno scolastico, alla fine dello stato di emergenza, a conferma della nostra costante attenzione per il mondo della scuola”.