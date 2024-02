Partono i lavori in via Cavour: Usmate Velate pronta a "rifarsi" il centro

Dopo tre anni di attesa, partono i lavori per la riqualificazione di via Cavour a Usmate Velate. Gli interventi prenderanno il via ufficialmente nei prossimi giorni al fine di superare le problematiche esistenti, intervenendo in un’arteria centrale sulla quale sono presenti importanti realtà sociali, religiose ed educative.

Partono i lavori in centro a Usmate Velate

L’obiettivo è il miglioramento della mobilità dolce e la valorizzazione degli spazi pubblici come previsto nel progetto definitivo. I lavori sono stati preceduti da una fase di sperimentazione e monitoraggio nel corso del 2022 che, anche sulla base dei rilievi effettuati dalla Polizia locale, ha manifestato la fluidità del traffico e confermato che l’introduzione del senso unico in ingresso da corso Italia / via Roma non ha né appesantito né congestionato le vie limitrofe, favorendo al tempo stesso la vivibilità dell’asse centrale di Usmate.

Il lungo iter

L’iter procedurale ha poi comportato dal marzo 2023 al gennaio 2024 l’espletamento della gara per l’aggiudicazione dei lavori, e i conseguenti adempimenti. Il progetto, redatto dagli uffici comunali, avrà un costo complessivo di circa 400mila euro ed è comprensivo di un intervento anche in via Mirasole. Previsto in modo particolare l’allargamento del marciapiede sul lato sinistro della strada così da garantire il passaggio ciclopedonale protetto lungo il tratto a senso unico e la realizzazione di una piazzetta al fine di riqualificare la storica via centrale. Verranno poi completamenti rifatti i marciapiedi esistenti e tutta la via sarà oggetto di riasfaltatura.

Le critiche del centrodestra

L’intervento nella gestione del traffico pesante ha previsto, sin dall’inizio della sperimentazione, l’introduzione di un sistema semaforico elettronico attuato da un impianto di rilevazione automatico, tramite spira induttiva, calibrato al passaggio di mezzi aventi lunghezza di passo pari o superiore a 12 metri. Il progetto, tuttavia, ha sempre creato polemiche in seno al Consiglio comunale. Le minoranze di centrodestra, infatti, pur trovandosi d’accordo nella necessità di una massiva riqualificazione della via, non hanno mai accolto con favore l’introduzione del senso unico e, soprattutto, la spesa preventivata per i lavori, ritenuta fin troppo eccessiva.