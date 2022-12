La Giunta Comunale di Usmate Velate ha approvato il progetto relativo alla riqualificazione di via Cavour, l’asse centrale di Usmate, da sempre una delle arterie cruciali per la vita sociale e commerciale del territorio.

Terminata la sperimentazione a Usmate: la Giunta approva il progetto di riqualificazione di via Cavour

“Un progetto che nasce con lo scopo di superare le problematiche esistenti intervenendo in un’arteria centrale sulla quale sono presenti importanti realtà sociali ed educative col miglioramento della mobilità dolce, garantendo la sicurezza dei pedoni, e la valorizzazione degli spazi pubblici” specifica la Giunta comunale nella delibera approvata all’unanimità che ha così dato direttive agli uffici comunali competenti per proseguire nell’iter procedurale previsto.

La sperimentazione

Il via libera della Giunta arriva al termine di una lunga fase di sperimentazione e monitoraggio che,

anche sulla base dei rilievi effettuati nel corso dei mesi dagli agenti di Polizia Locale, ha manifestato la fluidità del traffico e reso possibile dedurre che la modifica viabilistica non ha né appesantito né congestionato le vie limitrofe, favorendo al tempo stesso la vivibilità dell’asse centrale di Usmate.

I dati pre e post introduzione del senso unico

Mettendo in comparazione i dati pre e post introduzione del senso unico, emerge come la media

oraria di transito dei veicoli sia passata da 53 a 45, con una riduzione del passaggio veicolare in

direzione centro di circa il 15%. Questo dato corrisponde di media al transito di un veicolo ogni 1

minuto e 15 secondi. Attraverso rilevazioni compiute nel periodo post-attivazione del senso unico

sperimentale, il flusso di traffico veicolare risulta in media di 59 veicoli all’ora in via Mirasole, di 31

veicoli all’ora in via Isonzo e di 8 veicoli all’ora in via Tazza. Dati che dimostrano come l’introduzione del senso unico non abbia portato alcuna congestione nelle strade attigue non comportando così peggioramenti viabilistici.

Le scelte per il traffico pesante

La miglioria nella gestione del traffico pesante ha previsto, con l’inizio della sperimentazione, l’introduzione di un sistema semaforico elettronico attuato da un impianto di rilevazione automatico, tramite spira induttiva, calibrato al passaggio di mezzi aventi lunghezza di passo pari o superiore a 12 metri. La scelta della tipologia dei camion autorizzati dal sistema a percorrere la via in direzione di Corso Italia, con il contemporaneo obbligo di svolta in via Isonzo per tutti gli altri mezzi inferiori ai 12 metri di lunghezza, è stata anch’essa oggetto di costante monitoraggio in questi mesi e si è confermata la più idonea per tutelare la sicurezza stradale e i comparti produttivi già esistenti, non caricando inoltre in maniera eccessiva il senso unico alternato.

I costi della riqualificazione

Il progetto prospettato dai tecnici comunali, cui compete la progettazione e la fattibilità delle opere, avrà un costo complessivo di circa 400mila euro dettato dall’incremento dei prezzi per le materie prime come da attuale prezziario regionale e da ulteriori lavori anche in via Mirasole.