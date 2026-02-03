Pattinatrice della Skate on Ice tedofora dei Giochi olimpici

Porterà la Fiamma olimpica: tra i 10.001 tedofori della staffetta, che ha unito le regioni italiane, ci sarà anche una delle atlete della società di pattinaggio su ghiaccio di Desio, la Skate on Ice. Un’esperienza unica per Elisa Zilio, 15 anni, di Cesano Maderno, studentessa al Majorana, dove frequenta il secondo anno del Liceo delle Scienze applicate.

Elisa Zilio porterà la Fiamma olimpica

Elisa Zilio pratica il pattinaggio su ghiaccio da quando ha sei anni. Il 2026 per lei segna il decimo anno da quando ha iniziato a dedicarsi a questo sport, un anniversario che sarà incoronato dalla bella esperienza che la vedrà protagonista portando la fiaccola alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La pattinatrice della Skate on Ice è stata selezionata per la tappa di domani, mercoledì 4 febbraio, a Legnano. La cesanese, come spiega, ha partecipato molti anni alle competizioni del circuito Libertas e da quest’anno gareggia nel circuito Fisg. Si allena parecchie ore, tre volte a settimana, ogni volta per tre ore, due pattinando sul ghiaccio, e una off-ice o facendo danza.

“Sogno questo momento da quando ho saputo che mi avevano selezionata”

Il papà ha saputo della possibilità di candidarsi e così la pattinatrice si è resa disponibile, “poi – spiega Elisa – qualche mese fa è arrivata la comunicazione che mi avevano selezionata. All’inizio non ci credevo molto, ma ho provato a presentare i documenti. Era un mio grande desiderio, anche perché il pattinaggio è uno dei principali sport delle Olimpiadi invernali. Per me – evidenzia – è un’occasione grandissima, sogno questo momento da quando ho saputo di essere tedofora. E’ molto bello poter fare questa esperienza”.

Tedofora nella tappa di Legnano

Con la Fiamma olimpica dovrà percorrere duecento o trecento metri. “Da quello che ci è stato spiegato – specifica – ci sarà un punto di ritrovo a Busto Arsizio. Dopo aver ricevuto l’uniforme e sbrigate le varie pratiche, con un pulmino porteranno me e gli altri tedofori nel punto predisposto” e da lì, quando toccherà a lei, riceverà la Fiamma olimpica con cui percorrerà il tratto che le è stato assegnato. A seguirla ci saranno i suoi genitori, e gli amici faranno il tifo per lei. “Vivrò al massimo questo momento e sarà per me una grande gioia”.