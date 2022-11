Pattugliamenti a piedi e serali per tutto il mese di dicembre

Pattugliamenti a piedi di giorno e controlli straordinari in auto alla sera per tutto il mese di dicembre. Verranno effettuati dalla Polizia Locale di Meda, per garantire una maggiore sicurezza nel periodo delle festività natalizie, dove in genere si registra un aumento di episodi di truffe ai danni dei commercianti o di furti nelle abitazioni.

Pattugliamenti a piedi e straordinari

A illustrare il progetto il comandante Claudio Delpero e l'assessore alla Polizia Locale, Fabio Mariani. "Per tutto il mese di dicembre garantiremo una presenza più capillare, sia attraverso pattugliamenti a piedi negli orari diurni, in due turni che vanno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, sia in auto, a velocità ridotta e con lampeggianti accesi, nell'orario serale, dalle 19 alle 21 - ha spiegato il comandante - Ci concentreremo soprattutto nelle zone del centro e in quelle con attività pubbliche e negozi, dato che con le festività natalizie aumenteranno l'afflusso dei clienti e gli incassi. La nostra presenza può fare da deterrente, dissuadendo eventuali malintenzionati a tentare di raggirare gli esercenti, come accaduto in passato, o a rubare della merce. E nello stesso tempo rassicura esercenti e avventori".

Più sicurezza nel periodo natalizio

Ma sarà anche un modo per garantire maggiore sicurezza in generale a tutti i cittadini, "dato che il periodo natalizio è molto appetibile per i malintenzionati e soprattutto alla sera diverse abitazioni vengono prese di mira dai ladri, che si approfittano dell'assenza dei padroni per cene natalizie". Particolare attenzione verrà inoltre riservata alla zona della stazione, "per prevenire episodi di degrado".

Maggiore vicinanza ai cittadini

"L'obiettivo è quello di garantire una maggiore sicurezza, ma anche di dare un segnale di vicinanza ai cittadini - ha proseguito - Durante il giorno due agenti a piedi pattuglieranno le zone più sensibili, raccogliendo segnalazioni e ascoltando le varie problematiche, indirizzando eventualmente agli uffici o agli organi di competenza. Inoltre entreranno nei negozi, proprio per assicurare un controllo approfondito". Alla sera subentrerà la pattuglia in auto.

Contrasto alla ludopatia

Non solo. "Approfittando di questo progetto cercheremo di avvicinarci ai cittadini che trascorrono moltissime ore nei bar davanti alle macchinette a giocare, manifestando una tendenza alla ludopatia - ha aggiunto - Gli agenti, con tatto e sensibilità, cercheranno di intercettare i problemi di queste persone e di aiutarle, consigliando loro come vincere questa dipendenza".

"Un modo per fare comunità"

Soddisfatto l'assessore Mariani: "Questa iniziativa di prossimità permette di aumentare il contatto tra Amministrazione e cittadini, dato che i medesi si sentono rassicurati dalla presenza della divisa e invogliati ad avvicinarsi ai vigili che incontrano per strada per illustrare alcune problematiche. Gli agenti, infatti, non assolvono unicamente una funzione repressiva, il loro intento è anche quello di ascoltare i medesi e cogliere le loro esigenze. E' anche questo un modo per fare comunità. Soprattutto nel periodo natalizio, infatti, in molte persone aumenta il senso di solitudine e quindi può rincuorare scambiare qualche parola con la Polizia Locale".