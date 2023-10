Paura in piazza ad Arcore, picchiato e rapinato del cellulare e della bicicletta elettrica

Aggredito e rapinato del cellulare e della bicicletta elettrica. Attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio, giovedì 12 ottobre 2023, in piazza Pertini, ad Arcore, per un 40enne.

L'uomo, mentre si trovava seduto sui tavolini di una attività commerciale che si trova in Piazza Pertini, è stato circondato e picchiato selvaggiamente da tre uomini che poi gli hanno rubato il cellulare e la bicicletta elettrica. Un raid durato una manciata di secondi. Subito dopo gli aggressori sono scappati via facendo perdere le proprie tracce.

La scena è accaduta verso le 17, sotto gli occhi increduli e impauriti dei tanti passanti, soprattutto bambini, che in quel momento affollavano la piazza

Sul posto Polizia locale e carabinieri

Ad avvertire i carabinieri della vicina caserma di via Edison e gli agenti della Polizia locale di via Corridoni sono stati i passanti che hanno assistito al pestaggio.

Nel giro di pochi minuti è arrivata in piazza Pertini anche un'ambulanza con i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al 40enne. Fortunatamente la vittima dell'aggressione non è in pericolo di vita. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Vimercate per accertamenti in codice verde.

Ora toccherà alle forze dell'ordine stabilire l'esatta dinamica dei fatti al fine di risalire ai colpevoli.