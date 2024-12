I dializzati saranno trasferiti negli ospedali di Carate e Desio

Da metà gennaio i 55 pazienti dializzati dell’ospedale Trabattoni Ronzoni di Seregno saranno trasferiti negli ospedali di Carate e Desio.

I dializzati trasferiti da metà gennaio

La decisione della direzione dell’Asst Brianza, da cui dipende il presidio locale, si rende necessaria per i lavori di ristrutturazione che avranno inizio nei primi giorni del nuovo anno. In particolare, almeno per dodici mesi, sono previsti interventi strutturali per l’adeguamento alle norme di sicurezza, antincendio e antisismiche, con un investimento di 4,9 milioni di euro: l’area di cantiere non risulta compatibile con l’attività del Cal (Centro dialisi ad assistenza limitata). Nei nosocomi di Desio e Carate per i dializzati sarà aggiunto un turno serale ai due già a regime.

La riqualificazione del presidio di via Verdi

Per la riqualificazione del polo riabilitativo di via Verdi è previsto anche il trasloco di due reparti, Cardioriabilitazione e Pneumoriabilitazione, all’ospedale di Carate, nel quale sono già stati ultimati i lavori di sistemazione di due piani del blocco centrale. "Comprendiamo il disagio dei pazienti e dei familiari di Seregno, che dovranno fare un viaggio un po’ più lungo, ma la decisione è dettata da motivi di sicurezza e di comfort dei pazienti stessi. Altre ipotesi per motivi diversi sono state escluse", ha commentato Carlo Tersalvi, direttore generale di Asst Brianza.

Regolari i servizi ambulatoriali

Durante il cantiere nel presidio di via Verdi, salvo imprevisti, saranno regolarmente garantiti i servizi ambulatoriali, diagnosi e l’attività nel reparto di Neuroriabilitazione (all’ultimo piano). In merito ad Odontoiatria, il servizio (in gestione a un privato) sarà sospeso probabilmente dopo gennaio, poi è prevista la gara per il rinnovo della concessione sull’intera Asst Brianza.