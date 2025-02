Pedemontana: continua la battaglia contro il pedaggio, il 4 marzo un presidio al Pirellone

«Chi percorrerà la tratta B2 di Pedemontana, da Lentate sul Seveso a Bovisio Masciago e ritorno, spenderà all’incirca 5 euro. Un salasso per i residenti, che va assolutamente evitato».

Sono decisi a portare avanti la loro battaglia i circoli del Pd della Valle del Seveso (Lentate sul Seveso, Barlassina, Meda, Seveso e Cesano Maderno), che a novembre avevano lanciato una petizione, cartacea e online, per chiedere a Regione Lombardia di farsi parte attiva con i vertici di Autostrada Pedemontana per eliminare la tariffazione sulla tratta B2, lunga circa 10 chilometri.

No al pedaggio della Pedemontana, prosegue la petizione

I segretari dem dei cinque Comuni e il consigliere regionale Gigi Ponti si sono riuniti nella sede del Pd lentatese per fare il punto e definire i prossimi step.

«In questi mesi la petizione ha raccolto oltre 5mila firme, pertanto abbiamo ampiamente raggiunto il nostro obiettivo - spiega il segretario del Pd lentatese, Antonio Mandato - Sarà possibile continuare ad aderire online fino alla fine di febbraio».

Il link per firmare è https://www.openpetition.eu/it/petition/online/esenzione-del-pedaggio-sulla-milano-meda-tratta-b2-della-pedemontana.

Il 4 marzo la consegna delle firme e un presidio al Pirellone

Sul fronte comasco, invece, la raccolta firme proseguirà anche oltre in modalità cartacea, nei tempi utili per consentire ai consiglieri regionali Gigi Ponti e Angelo Orsenigo di consegnare ufficialmente la petizione al governatore lombardo Attilio Fontana il 4 marzo. Giorno in cui è prevista anche la presenza di un presidio davanti al Palazzo del Consiglio regionale della Lombardia, alle 9.30 in via Fabio Filzi a Milano. Tutti i dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa in programma il 21 febbraio nella sede del Pd lentatese, in via Papa Giovanni XXIII.

