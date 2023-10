Pedemontana, i sindaci della "Dbreve" abbandonano l'incontro con l'assessore regionale Terzi

"Chiedevamo questo incontro, quando ancora c'era tempo e la situazione non si era ancora incancrenita proprio per provare a aprire un dialogo, un tavolo di confronto sull'opera - ha continuato Cereda - Un confronto politico, prima ancora che tecnico. Confronto che ci è sempre stato negato e che ci ha costretto a doverci perfino rivolgere a un legale per provare a farci ascoltare. Cosa che invece, in un normale rapporto fra istituzioni non sarebbe dovuta accadere. Adesso veniamo convocati a meno di una settimana dalla Conferenza dei Servizi, quindi quando ormai il tempo è quasi esaurito. Infine, beffa finale onde evitare che qualcuno potesse anche solo illudersi che qualcosa di utile potesse uscire da questo appuntamento, l'incontro avviene a delibera già avvenuta due giorni fa. A dimostrazione che quello che stiamo facendo qui oggi è solo una bella recita utile solo per poter dire che l'incontro è avvenuto e che quindi questo assessorato e Regione Lombardia hanno adempiuto al loro dovere di ascolto al territorio, un mero pro forma che andava espletato. Considerato quanto detto, per noi questa riunione può anche finire qua".