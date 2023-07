Pedemontana: il ricorso presentato dal Comune di Lesmo è stato rigettato

Il ricorso contro Pedemontana presentato dal Comune di Lesmo è stato ufficialmente rigettato dal Tar. La comunicazione è arrivata in questi istanti e segna un punto molto importante nella nota vicenda giudiziaria.

Il ricorso contro Pedemontana è stato rigettato

A dare notizia dell'esito è stata l'Amministrazione comunale di Lesmo a pochi giorni di distanza dalla prima udienza che lo scorso 14 luglio aveva rimandato tutto a data da destinarsi. Invece, decisamente a sorpresa, nella giornata di oggi ecco il colpo di scena:

"Cari concittadini, vogliamo subito condividere con voi questa notizia: la sezione IV del TAR in data odierna, 𝐚 𝐩𝐨𝐜𝐡𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐮𝐝𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐥𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝟏𝟒/𝟕 𝐞 𝐧𝐨𝐧𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐔𝐄 (sollevate proprio in udienza) ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Lesmo. 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 ha disposto la compensazione delle spese di giudizio"

"L'amarezza è evidente"

Francesco Montorio non ha commentato la notizia, ma l'amarezza del momento è piuttosto evidente: Al ricorso, ricordiamo, si erano aggiunti anche quattro condomini di Lesmo per un totale di oltre 90 famiglie . Il sindaconon ha commentato la notizia, ma l'amarezza del momento è piuttosto evidente:

"Come molti di voi sanno, nel corso degli ultimi mesi abbiamo sostenuto con forza un ricorso al TAR in relazione a questo progetto. 𝐄𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥’𝐚𝐦𝐚𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐧𝐨𝐢 𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞, 𝐧𝐞𝐥 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐜𝐢, 𝐫𝐢𝐩𝐨𝐧𝐞𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐨 coi vertici di Pedemontana. 𝐒𝐨𝐩𝐫𝐚𝐭𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 ora più che mai soggetti a calamità naturali i cui effetti sono spesso aggravati da un'eccessiva cementificazione. Nonostante questa decisione vogliamo mantenere un clima di fiducia e positività e 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐫𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞, impegnandoci con determinazione per tutelare gli interessi della Comunità e fare in modo che il progetto Pedemontana si sviluppi nel rispetto dell'ambiente e delle esigenze di tutti i cittadini. Naturalmente per quanto potrà essere nelle nostre possibilità essendo ormai il progetto definitivo già stabilito e quello esecutivo imminente"

Fine della corsa?

Al Comune di Lesmo resterebbe ora la possibilità di appellarsi al Consiglio di Stato per un ulteriore grado di giudizio, ma al momento non c'è nessuna conferma in tal senso. Resta però l'impegno al dialogo da parte dell'Amministrazione comunale: