Pedemontana: il Tar rimanda a dopo l'estate la decisione sul ricorso presentato dal Comune di Lesmo. L'udienza in programma per la giornata di oggi, venerdì 14 luglio, si è conclusa con un nulla di fatto.

Pedemontana: il Tar rimanda la decisione sul ricorso a dopo l'estate

Chi si aspettava una sentenza già nella giornata di oggi è rimasto deluso. Il Tar della Lombardia ha infatti rimandato ogni decisione da qui ai prossimi mesi. A darne comunicazione è stato direttamente il sindaco Francesco Montorio subito dopo l'uscita dal Tribunale, intorno alle 13 odierne:

"Era difficile che si andasse a sentenza già oggi anche se non si poteva escludere nulla. Posso soltanto dire che non c'è stata alcuna pronuncia per il momento: bisognerà aspettare i tempi tecnici e, considerando anche l'estate di mezzo, credo che prima di uno o due mesi potrebbe non uscire ancora nulla. Ora comunque faremo le nostre valutazioni"

Il ricorso del Comune di Lesmo

In Tribunale, ad attendere l'esito del ricorso, l'intera Amministrazione comunale di Lesmo e alcuni membri dei comitati di ambientalisti che hanno sostenuto la causa insieme a circa 90 famiglie. L'Esecutivo Montorio, ricordiamo, aveva deciso di ricorrere contro l'autostrada lombarda in solitaria, senza il supporto di altri Comuni interessati dall'opera. Una scelta coraggiosa che per il momento è ancora in attesa di conoscere se porterà o meno i propri frutti.