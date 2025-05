Pedemontana "sbuca"... nel passato: a Bernate spunta un villaggio romano di 2mila anni fa

Pedemontana "sbuca" nel passato. E dagli scavi in corso ad Arcore, frazione Bernate, ecco che emerge un villaggio romano di 2mila anni fa. Grande sorpresa per i residenti di via San Giacomo che da mesi monitorano a vista il cantiere che si trova a un palmo dalle loro abitazioni.

Pedemontana "sbuca"... nel passato

Nei giorni scorsi, infatti, una porzione della gigantesca area disboscata al confine con Usmate Velate è stata transennata dalla Soprintendenza poiché, dicevamo, durante gli scavi sarebbero spuntati una serie di reperti archeologici. Ritrovamenti che hanno imposto lo stop ai mezzi meccanici per permettere ai funzionari della Soprintendenza di effettuare un sopralluogo e capire se effettivamente siano reperti di valore o meno. Gli archeologi si trovano ancora sul cantiere per analizzare i ritrovamenti, come confermato da alcuni residenti della zona interessata:

"Quando hanno recintato la zona ci siamo incuriositi e abbiamo chiesto cosa stesse succedendo - spiegano - Ci è stato detto che sono stati ritrovati dei reperti e da una prima analisi sembrerebbero essere i resti di un villaggio romano, databili all’incirca tra i 1800 e i 2000 anni fa. Sono rimasti qui diversi giorni perché si tratta di un’area piuttosto estesa e che potrebbe anche rilevarsi più grande di quello che è".

Ritrovato un villaggio romano

Facile intuire, dunque, che gli scavi possano proseguire per riportare alla luce l’intero insediamento qualora fosse confermata la portata del ritrovamento, che da una prima ricostruzione potrebbe anche essere di un certo valore storico e culturale. Dando uno sguardo, peraltro, sembra che i reperti non fossero nemmeno tanto in profondità: sarebbe bastato mezzo metro di scavo per riportare in vita questa straordinaria testimonianza del passato. Va comunque precisato che i lavori per Pedemontana non saranno interrotti: i ritrovamenti, infatti, non sono avvenuti lungo il tracciato vero e proprio, bensì in un’area laterale che servirà per la logistica.

