Pedemontana: segnalate criticità per la cantierizzazione, a settembre commissione coi vertici

Nuova autostrada

Commissione a settembre coi vertici di Pedemontana, a Desio segnalate criticità per la cantierizzazione. Intanto, lavori in corso per la realizzazione di un campo base e del tratto in galleria.

A settembre incontro coi vertici di Pedemontana

“A settembre organizzeremo una commissione consiliare dedicata coi vertici di Pedemontana per illustrare la cantierizzazione e il cronoprogramma dei lavori della nuova autostrada che insisteranno sul nostro territorio”. Lo ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture del Comune di Desio Fabio Arosio.

Lamentele per il passaggio di mezzi pesanti

Alla luce di alcune problematiche emerse durante la cantierizzazione dei lavori per la nuova infrastruttura, dovute al passaggio di mezzi pesanti nelle vie Solferino e Mentana, l'assessore Arosio commenta:

“A seguito delle numerose segnalazioni pervenute, il Comune si è prontamente attivato mettendo a conoscenza Pedelombarda e Pedemontana delle criticità e dei disagi vissuti in particolare dai residenti di quella zona, proponendo di proseguire il cantiere utilizzando una viabilità alternativa”.

Sara utilizzata via D'Acquisto

“Anziché far transitare i mezzi di cantiere in queste vie, verrà utilizzata la via Salvo d’Acquisto – prosegue l’assessore – Questa soluzione consentirà di collegare la zona di scavo e il nuovo campo base con la via per Cesano – SP 151 (tralasciando le zone residenziali), in attesa della realizzazione di una bretella di collegamento prevista nel piano di cantierizzazione, per cui Pedelombarda Nuova è ancora in attesa di ricevere l’autorizzazione all’immissione sulla provinciale da parte della Provincia di Monza e Brianza”.

La viabilità alternativa

Per risolvere i disagi dovuti al passaggio dei mezzi, si interverrà con soluzioni che consentiranno una viabilità più agevole, evitando intasamenti del traffico e fastidiosi rumori agli abitanti. Verrà realizzata una “bretella” di collegamento tra il campo base e la provinciale SP 151 (l’immissione è risolta con la realizzazione di una rotatoria) entro un paio di mesi a partire dall’ottenimento dell’autorizzazione, presumibilmente da settembre/ottobre.

Pedemontana si impegna a limitare i disagi

In autunno si utilizzerà la via Salvo D’Acquisto, che non è immediatamente transitabile, in quanto sono prima necessari interventi di ripristino del fondo. “Per alcuni giorni si dovrà utilizzare ancora la via Solferino, da parte di Pedelombarda Nuova c’è l’impegno a limitare il più possibile i disagi lamentati, sia in termini di numero di transiti, sia di polvere e di rumore. I lavori saranno interrotti per una breve pausa estiva nelle settimane centrali di agosto e da settembre i mezzi cominceranno a transitare sulla via Salvo d’Acquisto. Le vie Solferino e Mentana potranno essere utilizzate solo come vie d’emergenza”, precisa Arosio.

L'Amministrazione pronta a dare risposte ai cittadini

L'Amministrazione comunale, per una gestione delle complessità - che nel caso emergeranno - e per poter fornire risposte univoche e tempestive ai cittadini, organizzerà, con cadenza stabilita, cabine di regia, definendo le modalità di scambio di informazioni attraverso i rispettivi uffici stampa e canali di comunicazione istituzionali. Questa sarà anche l’occasione per illustrare il progetto relativo al cantiere di via Dalla Chiesa, illustrando le osservazioni esposte durante gli incontri in Provincia, che sono state recepite e formalizzate dal Comune di Desio.