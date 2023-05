Arrivano importanti novità dal fronte Pedemontana: in settimana i dirigenti di Autostrada Pedemontana Lombarda e il Comune di Lesmo hanno aperto un tavolo di confronto a seguito anche del ricorso presentato al Tar lo scorso marzo. Due le richieste formalmente espresse dall'Amministrazione comunale, tra cui la realizzazione in galleria dell'intero tratto lesmese.

Pedemontana: si apre il tavolo di confronto con il Comune di Lesmo

L'incontro è avvenuto lo scorso martedì in Municipio alla presenza del sindaco Francesco Montorio, la sua Giunta, il consigliere Andrea Forlini e il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, architetto Matteo Vergani. Per Pedemontana, invece, ha partecipato al vertice il direttore generale, l'ingegner Sabato Fusco e lo staff di tecnici e collaboratori. L’incontro, successivo a uno precedente a carattere conoscitivo e informativo, tenutosi sempre presso la sede municipale il giorno 5 aprile, si è svolto in un clima disteso e cordiale.

Le richieste di Lesmo

L’Amministrazione, in seguito alle considerazioni e riflessioni svolte al proprio interno e dopo aver chiesto un confronto con i consiglieri di minoranza, ha quindi presentato, attraverso il Sindaco, le seguenti richieste: conoscere i più recenti dati sulla mobilità relativa alla Tratta C (e in particolare al territorio di Lesmo) e, aspetto più importante, il completamento di tutta la tratta C sul suolo lesmese in galleria, modifica attualmente non confermata all'interno del progetto definitivo.

La disponibilità di Pedemontana

L’ingegner Fusco ha confermato la necessità di realizzare tre corsie per senso di marcia (oltre le due due di emergenza) e ha garantito l’invio di tutti i dati relativi per le valutazioni del caso da parte dell’Amministrazione. Per quanto riguarda la seconda richiesta, i vertici di Apl, fatte presente le difficoltà tecniche dovute alla presenza del Fiume Lambro e di altre due interferenze idrauliche, oltre alla presenza di aree industriali che non necessiterebbero di copertura del tratto autostradale, oltre che l’attenzione ai temi finanziari, ha dato ampia disponibilità a ricercare soluzioni sostenibili in direzione delle esigenze manifestate e che verranno quanto prima sottoposte alla Amministrazione.

"La priorità è il benessere dei cittadini"

L’Amministrazione ha precisato che la realizzazione dell’opera non è di primario interesse per la cittadinanza, considerando il grave impatto che ne deriva sul territorio e sui concittadini. Tuttavia, anche in virtù dello stato dei lavori già svolti e a fronte di esigenze superiori della collettività, è disponibile a valutare attentamente le proposte che perverranno a seguito del confronto. A latere dell'incontro, il primo cittadino ha fatto sapere che: