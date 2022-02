Appuntamento

Occasione per illustrare il progetto attuale e l'impatto sul territorio.

Pedemontana, stasera l'incontro promosso da "Rete Civica Brianza". Occasione per illustrare il progetto attuale e l'impatto sul territorio.

Pedemontana, appuntamento a Camnago

La "Rete Civica Brianza", con le liste civiche Cittadini per Lentate e Sinistra E Ambiente di Meda, organizza stasera alle 21 presso la Cooperativa di via Borgazzi 8, affacciata sulla piazza Fratelli Cervi a Camnago, frazione di Lentate sul Seveso, un incontro pubblico su Pedemontana, con particolare riferimento al progetto autostradale nelle tratte B2 e C che sventrerà nei prossimi anni il territorio brianteo. "L’incontro seguirà di qualche giorno l’appuntamento dei Sindaci sul tema, convocato presso la Provincia di Monza e della Brianza, per fare il punto sulle criticità e sulle risposte non date da Regione Lombardia e la società Autostrada Pedemontana Lombarda - hanno spiegato gli organizzatori - Sarà un’occasione per raccontare direttamente ai cittadini cosa sarà emerso in quella discussione e per illustrare il progetto attuale, diverso da quello del 2009 e il suo impatto".

Ecco chi interverrà

"Crediamo che i cittadini debbano sapere che li aspettano tempi difficili anche soltanto per spostarsi da una frazione ad un’altra a causa di un’opera che dovrebbe risolvere i problemi di congestione e in realtà ne creerà di nuovi" hanno aggiunto gli organizzatori. Nel corso della serata interverranno l'ambientalista e attivista Alberto Colombo (Sinistra E Ambiente Meda), l'ex direttore del Parco delle Groane Fabio Lopez Nunes, il Presidente del PLIS GruBria Arturo Lanzani e il Consigliere provinciale Giorgio Garofalo, moderati da Giada Nardozza, consigliera comunale di Lentate.