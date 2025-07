"Peg Perego", nuovo sciopero contro i licenziamenti

Manifestazione

Prosegue il braccio di ferro tra azienda e lavoratori che mercoledì 16 luglio incroceranno ancora le braccia per protestare contro i 90 esuberi annunciati

Proclamato un nuovo sciopero alla "Peg Perego" di Arcore contro i licenziamenti. La mobilitazione organizzata dalle sigle sindacali si terrà mercoledì 16 luglio a partire dalle 8 e proseguirà per tutta la giornata.

Nuovo sciopero alla "Peg Perego"

L'azienda "Per Perego", ricordiamo, il giorno 3 luglio aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo per 95 dipendenti della sede di Arcore su 244 addetti complessivi. Secondo le sigle sindacali l'operazione rientrava in quello che può essere considerato un "disimpegno industriale della multinazionale" in Brianza e in Italia:

"Nessuna soluzione alternativa è stata aperta - denuncia la Fiom Cgil - Nemmeno la possibilità di proroga di un ultimo semestre di cassa integrazione per crisi aziendali complesse e per il quale il Ministero del Lavoro, a seguito di un interpello avanzato dalle Organizzazioni Sindacali, ha invitato l’azienda a verificare e valutare, sembra interessare alla proprietà"

L'audizione saltata

Lo scorso giovedì 10 luglio sarebbe dovuta essere convocata anche un'audizione in Regione Lombardia alla quale avrebbero dovuto partecipare i rappresentanti dell'azienda e dei lavoratori. Invece il vertice è saltato per l'assenza della stessa "Peg Perego" al tavolo dei lavori. Discorso simile per la prossima udizione di giovedì 17 luglio, al quale presenzieranno solamente le sigle sindacali e gli attori istituzionali di Comune, Provincia e Regione.

"L’azienda si sottrae anche all’invito dei tavoli istituzionali non rendendosi disponibile al confronto. A tavolo regionale in IV commissione del 17 luglio saremo presenti solo noi organizzazioni sindacali insieme alle Rsu unitamente al sindaco di Arcore e la Provincia di Monza Brianza. Le organizzazioni sindacali e le Rsu non accettano i licenziamenti e chiedono all’azienda un piano di rilancio, di scelte industriali coraggiose e di diversificazione a salvaguardia dell’insediamento produttivo e dell’occupazione. Inoltre, chiediamo alle istituzioni ed alle forze politiche di attivarsi per la salvaguardia di una presenza industriale "Made in Italy" importante sul nostro territorio e per la salvaguardia dei posti di lavoro."

Lo sciopero di mercoledì

A seguito delle assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori tenutesi nella giornata di oggi, lunedì 14 luglio, i sindacati hanno indetto un nuovo sciopero che, come detto, si terrà mercoledì 16 luglio per l'intera giornata. I lavoratori si concentreranno davanti alla sede della "Peg Perego" a partire dalle 8, con il corteo che successivamente si snoderà fino al Comune di Arcore, dove alle 11 si terrà una conferenza stampa per illustrare i punti della manifestazione.