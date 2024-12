Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina, venerdì 20 dicembre a Carnate, dove un principio d'incendio in centro paese ha fatto scattare un massiccio dispiegamento di forze da parte dei Vigili del fuoco.

Pentolino dimenticato sul fuoco, attimi di paura a Carnate

L'allarme è scattato verso l'ora di pranzo in un appartamento di via Pace. Il proprietario di casa, qualche minuto prima, aveva lasciato un pentolino sui fornelli, ma se ne era poi dimenticato preso da altre incombenze domestiche. Quando però ha sentito odore di bruciato si è accorto che il fumo stava per invadere la cucina e principio d'incendio si stava per propagare nell'abitazione.

L'intervento dei Vigili del fuoco

Immediata la chiamata al numero di emergenza. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del fuoco che hanno subito domato il piccolo incendio riportando la situazione alla normalità. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se la paura è stata tanta. In via Pace sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per le operazioni di smaltimento del traffico e per mettere in sicurezza l'area.