Per gli acquisti di Natale a Vimercate la sosta è gratuita per 90 minuti (ma solo al sabato)

Sosta più vantaggiosa durante le feste natalizie a Vimercate, ma solo al sabato. I parcheggi a pagamento di piazza Unità d’Italia, via De Castillia, piazza Castellana, via Santa Marta, piazza Roma, Largo Europa, via E. Cereda e via V. Emanuele II saranno infatti esonerati dal pagamento per i primi 90 minuti.

L’agevolazione, come detto, sarà attiva solo nella giornata di sabato dal prossimo 7 dicembre fino a 18 gennaio, con l’obiettivo di incentivare gli acquisti natalizi nelle attività commerciali vimercatesi. È quanto prevede l’ordinanza della Polizia Locale pubblicato all’albo pretorio che ha aumentato la cosiddetta “sosta gentile” portandola da 30 a 90 minuti.

“L’ordinanza – ha spiegato Vittoria Gaudio, assessora con delega al commercio – va nella direzione di incoraggiare il commercio in città, agevolando ulteriormente i cittadini. L’aumento della sosta gentile è un efficace incentivo per stimolare il commercio locale e promuovere la città, specialmente durante periodi come le festività. Iniziative come questa, che offrono parcheggio gratuito per incentivare gli acquisti natalizi, sono esempi di come tali misure possano attrarre visitatori e sostenere i negozi locali”.

Il mercato straordinario

Accanto a queste agevolazioni l'Amministrazione ricorda che si svolgerà il mercato straordinario in piazza Castellana nelle domeniche 8, 15 e 22 dicembre e che in occasione delle festività l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni culturali, ha organizzato la rassegna natalizia “Feste Insieme” con un cartellone di eventi, spettacoli, mercatini e laboratori.

La sosta proseguirà anche in occasione della tradizionale Sagra di Sant’Antonio evento che apre come consuetudine il nuovo anno.

