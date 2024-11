Anche quest'anno l'Assessorato alla Promozione della Città di Vimercate promuove la rassegna natalizia "Feste Insieme" in collaborazione con le associazioni culturali cittadine che hanno aderito al bando promosso dall'Amministrazione Comunale. Gli eventi sono in programma dal 1° dicembre e proseguiranno in queste giornate di festa fino al 6 gennaio 2025.

Oltre 50 eventi per Natale a Vimercate: il programma completo

“Il programma di "Feste Insieme" è espressione del dialogo e della creatività delle associazioni culturali del territorio; per questo le ringrazio e invito tutti i vimercatesi a vivere con noi queste occasioni – commenta Elena Lah Assessora alla Promozione della Città. Il cartellone è molto ricco e unisce appuntamenti tradizionali e novità come "Volando Sottocasa", una struttura di danza aerea con acrobati, che potranno provare anche i bambini. Vi invito quindi a vivere la nostra Città durante le feste grazie a queste iniziative e non solo. Colgo l’occasione, infine, per augurare a tutti e tutte un sereno Natale e un promettente inizio d’anno nuovo”.

Gli appuntamenti in calendario

DICEMBRE 2024

Dall’1 dicembre al 6 gennaio

Circolo Culturale Orenese*, Parrocchia S. Michele, Oratorio Don Bosco e TeatrOreno

NATALE ORENESE

Dom 1/12 ore 15: Aspettando il Natale (Oratorio) | ore 16.30: Le stagioni di pallina (TeatrOreno)

Sab 7/12 ore 18: Prima della Scala su grande schermo (TeatrOreno)

Dom 8/12 ore 16: Concerto Coro Sofhia (Chiesa S. Michele) | ore 17.30: Accensione albero (Piazza S.

Michele)

Sab 14/12 ore 21: Grand musical hotel (TeatrOreno)

Dom 15/12 dalle ore 9: SAGRA DI NATALE (Piazza S. Michele)

Dom 22/12 ore 15: Presepe Vivente (Da Convento S. Francesco a Piazza S. Michele) | ore 17: Coro

Biscantores (Chiesa S. Michele)

Mar 24/12 ore 24: S. Messa. Al termine auguri con panettone e vin brùle (Piazza S. Michele)

Mar 31/12 ore 20: Aspettiamo il nuovo anno (Oratorio) | ore 23: Brindiamo al 2025 (Piazza S. Michele)

Dom 5/1 ore 15: Tombolata (TeatrOreno)

Lun 6/1 ore 10.30: Corteo dei Re Magi (Oratorio) | ore 16: Un tuffo all'insù (TeatrOreno)

Info: www.circoloculturaleorenese.it

4 mercoledì

The Singers' Choir*

ALL YOU NEED IS CHRISTMAS

Serata con i coristi di Gospel e vocal pop. Preparatevi a cantare canzoni natalizie

Ore 21 | Auditorium Biblioteca | Ingresso libero | info.thesingerschoir@gmail.com

5 giovedì

Biblioteca civica

ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE DELLA BIBLIOTECA

Realizzato da Punti e Spunti il knit cafè della biblioteca | Ore 18.30 | Biblioteca

7-14-21 dicembre

Sbaraglio

LABORATORI E LETTURE DI NATALE

Con Lilia Marcucci | ore 15-17 | Piazzale Marconi 7

Prenotazioni: 039669767 - 3314978238 - www.sbaraglio.it

7 sabato

Biblioteca civica KAMISHIBAI: LETTURE E LABORATORIO

A cura di Lisa Villa per Artebambini | Ore 10: per bambini/e dai 3 ai 6 anni | Ore 16: per bambini/e dai 7 anni

| Biblioteca | Gratuito con prenotazione: www.ceposto.it o App

7 sabato

Cooperativa di commercio equosolidale Karibuny

CHRISTMAS SHOP: presentazione gioielli cambogiani

Progetto “Ero una mina” | Ore 17 | Christmas shop, via Mazzini 1

7 sabato

TeatrOreno

LA FORZA DEL DESTINO di Giuseppe Verdi

In diretta su grande schermo la Prima dal Teatro alla Scala. Evento con apericena | Ore 16 TeatrOreno, via

Madonna 14 | Prevendite online: www.teatroreno.it | info@teatroreno.it

7 sabato

Pro loco Vimercate

BENEDIZIONE PRESEPE E ACCENSIONE ALBERO DI NATALE

Ore 17 | Piazza Roma

7, 8 e 14 e 15 dicembre

Comitato Commercianti Sole

TRENINO DI NATALE

Partenza da via Vittorio Emanuele (nei pressi di Parco Trotti) | Per maggiori info: Instagram

comitato_commercianti_sole

8 domenica

Ascom

PANETTONE SOTTOCASA

Festa mercato dedicata al panettone artigianale di qualità | Ore 9-19 | Piazza Roma

8 domenica

Teatro dell'Equinozio

FESTA DELLA NEVE...SENZA NEVE

Happening per bambini e famiglie con giochi, laboratori, animazioni e congegni artistici del Progetto Natura

Creativa | Ore 14.30-17 | Az. Agricola Frigerio, via Manin | Ingresso libero | Info: associazione@teatro-

equinozio.com

8, 15 e 22 dicembre

ConfCommercio

MERCATO STRAORDINARIO DI NATALE

Ore 9-19 | Piazza Castellana

12 giovedì

Libreria Il gabbiano

CONCERTO DI NATALE

con B. Roncelli, S. Haciogullari, L. Yeddes. Musiche di Alessandro Scarlatti. Letture di G. Fellini e P. Baio |

Ore 21 | Santuario Beata Vergine Rosario

13 e 14 dicembre

Fahrenheit 451- Amici della Biblioteca

LIBRI USATI IN CERCA DI LETTORI

Mercatino del libro | Negli orari di apertura della Biblioteca | f451vimercate@gmail.com

14 sabato

Pro loco Vimercate e Piccolo Coro La Goccia*

NATALE IN PIAZZA

Dalle ore 15 alle 18: pomeriggio dedicato a bambini e famiglie con laboratori e spettacolo di magia

Ore 15.45: Spettacolo canoro del Piccolo Coro La Goccia

Piazza Roma | Info: info@prolocovimercate.it - info@piccolocorolagoccia.it

14 sabato

Biblioteca civica

E’ QUASI NATALE. Letture animate e laboratorio creativo

A cura delle lettrici VoltaLaPagina. Per bambin/e dai 6 anni e famiglie

Ore 16 | Biblioteca – sala ragazzi | Gratuito con prenotazione: www.ceposto.it o App

14, 15, 21 e 22 dicembre

Comune di Vimercate in collaborazione con Musicamorfosi

VOLANDO SOTTOCASA

Una struttura “natalizia” ospiterà performance di danza aerea e piccoli laboratori per bambini con le artiste

de La Clè de l’Art | Ore 16-18.30 | Corte d’onore di Villa Sottocasa | Ingresso libero |

cultura@comune.vimercate.mb.it

14 sabato Comune di Vimercate in collaborazione con Musicamorfosi

ZAMPOGNORCHESTRA

Parata musicale nel centro storico con un’insolita e originale orchestra di zampogne. Dai grandi classici di

Natale ai Rolling Stones | Ore 17-18.30 | Partenza e arrivo nella Corte di Villa Sottocasa |

cultura@comune.vimercate.mb.it

14 sabato

TeatrOreno

GRAND MUSICAL HOTEL

Un viaggio tra le più belle canzoni dei musical con Michele Tomatis | Ore 21 | TeatrOreno, via Madonna 14 |

Prevendite online: www.teatroreno.it | info@teatroreno.it - 3664328949

14 sabato

Ass. Claudio Colombo per l'Oncologia

18° CONCERTO GOSPEL DI NATALE PER L’ONCOLOGIA

Concerto “Lacrime di stelle” con il coro Amici&Voci. M° A. Rodà

Ore 21 | Santuario Beata Vergine del Rosario | Ingresso libero e gratuito, uscita solidale

Dal 14 al 17 dicembre

NATALE ALLA LIBRERIA IL GABBIANO

Sab 14 ore 10: Kit di emergenza per Babbo Natale. Lab 6-10 anni

Sab 14 ore 17: Albi di Natale presso il Caffè Sottocasa

Dom 17 ore 17: Il guanto di Babbo Natale | Lettura e lab 3-8 anni

Libreria Il Gabbiano, Piazza Giovanni Paolo II 1 | Info: 0396080807

15 domenica

Art-U Associazione culturale*

NATALE NEL QUATTROCENTO: TRA DAME, CAVALIERI E AFFRESCHI INCANTATI

Visita guidata per tutti presso la Corte Rustica e il Casino di caccia Borromeo

Dalle 14.30 alle 17 | Via Piave 8 (Oreno) | Gratuito con prenotazione: info@artuassociazione.org

15 domenica

delleAli Teatro*

BIANCO COME LA NEVE al profumo di biscotti

Spettacolo a cura di delleAli Teatro + Laboratorio di biscotti natalizi. Età consigliata 4-8 anni

Ore 16.30 | Auditorium Biblioteca | Posto unico: 7,00 € | Prenotazioni: www.delleali.it

15 domenica

Sbaraglio

CHRISTMAS CHEERS

Auguri cantati dalla scuola di musica dello Sbaraglio

Ore 18.30 | Piazzale Marconi 7 | Info: 039669767 - 3314978238 - www.sbaraglio.it

18 mercoledì

CERIMONIA CONSEGNA BENEMERENZE CIVICHE

Ore 18 | Palazzo Trotti, Sala Cleopatra | ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

20 venerdì

Heart Pulsazioni Culturali* | info@associazioneheart.it – 3470607654

NATALE, IMMAGINI E PAROLE

Il Natale raccontato dagli artisti e dai letterati di tutti i tempi con Simona Bartolena e Alessandro Pazzi. Al

termine brindisi e panettone | Ore 21 | Spazio Heart, Via Manin 2 | Ingresso libero

20 venerdì

Coro Santa Maria Maddalena

CONCERTO E MEDITAZIONE NATALIZIA

Ore 21 | Chiesa Parrocchiale di Velasca | Ingresso libero

20 venerdì

Hesperia – Lasciateci le ali*

ATROCE NATALE. Voce ai racconti di Dino Buzzati

Letture di racconti natalizi di Dino Buzzati con Arianna Piazza e Alessia Valfrè | Ore 21 | Auditorium

Biblioteca | Gratuito con prenotazione facoltativa: alessia.valfre99@gmail.com

21 sabato

K12 aps* con CoderDojo Brianza

CREA, PROGETTA E GIOCA ANCHE A NATALE

Laboratori natalizi di Minecraft e stampa 3D (Età 11-17 anni)

Ore 14.30-17.30 | Biblioteca civica | Gratuito con prenotazione: coderdojobrianza.it

21 sabato

Associazione San Gerolamo

FESTA DI NATALE

Pomeriggio danzante con Settimo e Maria Group e scambio di auguri

Ore 15-18 | Centro San Gerolamo 9 | Info: 0396854500

21 sabato

Biblioteca civica

CECCO L’ORSACCHIOTTO, L’AMICO DI NATALE

Spettacolo a cura di Pandemonium teatro | Per bambini/e (dai 4 anni) e famiglie

Ore 16 | Auditorium Biblioteca | Gratuito con prenotazione: www.ceposto.it o App

21 sabato

Comune di Vimercate in collaborazione con Musicamorfosi

RUSTY BRASS BAND

Parade musicale nel centro storico con una brass band di ottoni arrugginiti che insieme a qualche classico

natalizio gioca a mescolare jazz, funky e blues

Ore 17-18.30 | Partenza e arrivo nella Corte di Villa Sottocasa | cultura@comune.vimercate.mb.it

21 sabato

Civico Corpo Musicale di Vimercate*

CONCERTO DI NATALE

Concerto della Banda Giovanile e del Corpo Musicale | Ore 21 | Santuario Beata Vergine del Rosario |

Ingresso libero | www.bandavimercate.it

22 domenica

Piccolo Coro la Goccia

AUGURI SOTTO L’ALBERO

Spettacolo canoro | Ore 15 | Via De Castillia 29 | Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info: info@piccolocorolagoccia.it

22 domenica

Associazione Ensemble Biscantores*

PUER NATUS

Concerto corale natalizio che intreccia polifonia antica e barocca con canti tradizionali natalizi Europei

Ore 17 | Chiesa S. Michele (Oreno) | Ingresso libero | info@biscantores.it

24 martedì

Civico Corpo Musicale di Vimercate

PIVA DI NATALE

Ore 15 | Carole e brani natalizi suonati per le vie del centro storico di Vimercate

24 martedì

Teatro dell’Equinozio

L’ALBERO DI NATALE ANIMATO

Sfilata di una marionetta gigante a forma di Albero di Natale con musiche | Ore 16.30 | Centro storico

Vimercate | Info: associazione@teatro-equinozio.com

28 sabato

K12 aps con CoderDojo Brianza

CREA, PROGETTA E GIOCA ANCHE A NATALE

Escape room con giochi unplugged (4-6 anni) e realizzazione di un videogioco natalizio (7-10 anni) | Ore

14.30-17.30 | Biblioteca civica | Gratuito con prenotazione: coderdojobrianza.it

31 martedì

Associazione San Gerolamo

TOMBOLA CON BALLI E BRINDISI DI MEZZANOTTE

Ore 20.30 | Centro San Gerolamo 9 | Info: 0396854500

GENNAIO 2025

3 gennaio

Sbaraglio*

BUON ANNO... IN MUSICA!

Concerto duo “Double S” (chitarra e voce) | Ore 18.30 | Officina della tigella, via Vittorio Emanuele II 73 |

Ingresso libero, prenotazione facoltativa: info@sbaraglio.it

2, 3, 4, 5 e 6 gennaio

Caritas Parrocchiale

LA BEFANA VIEN COI LIBRI

Ore 9-19 | Mercatino del libro usato | Piazza Roma

4 gennaio

Ass. Amico Gatto

EPIFANIO, IL GATTO NERO DELLA BEFANA

Laboratori creativi per bambini 5-10 anni | 1° turno ore 15.15; 2° turno ore 16.45 | Sala ragazzi, Biblioteca |

Gratuito con prenotazione: www.ceposto.it o App – prenota.amicogatto@gmail.com | Accesso libero alla

postazione selfie a tema befana

6 gennaio

Teatro dell'Equinozio* con ReUm

IL BOEUF DELLA BEFANA

Happening e jam session con musiche della tradizione e balli popolari. Grande Befana volante su funi e lab

per bambini | Dalle ore 15.30 | Oratorio San Maurizio | Ingresso libero | associazione@teatro-equinozio.com

6 gennaio

Pro Loco Vimercate e Centro S. Gerolamo

FESTA DELLA BEFANA

Ore 16 | Corteo dei Re Magi con arrivo in Piazza Roma

6 gennaio

TeatrOreno nell’ambito di Ogni favola è un gioco

UN TUFFO ALL’INSU’

Spettacolo di clownerie per tutta la famiglia con I Fratelli Caproni | Ore 16.30 | TeatrOreno | Prevendite

online: www.teatroreno.it

MUST MUSEO DEL TERRITORIO

Durante il periodo delle feste il museo sarà aperto e ospiterà le mostre: Marco Carnà. Uova di gallo (fino al

15/12) e Ombre Svelate a cura di Psiche&Società (dal 20/12 al 12/1)

INFO E CONTATTI

cultura@comune.vimercate.mb.it - 0396659488