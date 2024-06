A Desio per i 160 anni della Croce Rossa open day e il libro donato sugli ospedali nella Grande Guerra, tra cui figura anche Villa Tittoni. L'iniziativa si terrà sabato, 15 giugno, nel giorno dell'importante anniversario.

Per i 160 anni della Croce Rossa l'iniziativa con il Lions Club

In occasione del 160esimo anniversario della Croce Rossa Italiana, che cade il 15 giugno, il Lions Club di Desio e il Comitato CRI della città doneranno una copia del libro "Gli ospedali territoriali della Croce Rossa nella Grande Guerra" che è stato presentato lo scorso 11 maggio in Villa Tittoni, alla biblioteca civica, alla Basilica e ai due istituti scolastici superiori cittadini, il Fermi e il Majorana. Per l'occasione oltre al prevosto, don Mauro Barlassina, saranno presenti la preside dell'Istituto tecnico Fermi, Elena Bonetti, e gli studenti del Liceo Majorana di Desio. Alla luce del successo delle Olimpiadi del Soccorso che hanno coinvolto di recente gli studenti e le studentesse dell'Istituto Fermi la Croce Rossa intende infatti coinvolgere in modo costante le scuole del territorio.

In programma anche l'open day

La consegna del libro avverrà sabato 15 giugno alle 10 nella sede della Croce Rossa di Desio che per l'occasione sarà aperta al pubblico per le visite guidate la mattina dalle 9.30 alle 12.30; ingresso libero senza prenotazione. L'open day di sabato 15 giugno rappresenta anche l'occasione per festeggiare i 59 anni del Comitato desiano istituito il 5 giugno 1965, già delegazione dal 1962.