Per i lavori del nuovo sottopasso la viabilità cambia per un mese

Per consentire i lavori di realizzazione del nuovo sottopasso di Seveso, cambia la viabilità in via Brennero. Lo annuncia Ferrovienord con una nota ufficiale.

Per i lavori del nuovo sottopasso cambia la viabilità

Per consentire l’insediamento del cantiere per la realizzazione del nuovo sottopasso veicolare di stazione, la circolazione in via Brennero sarà interrotta, dall’intersezione con via Montello fino al confine comunale di Barlassina, nella notte tra oggi, mercoledì 22 maggio, e domani, giovedì 23 maggio. Saranno posate barriere spartitraffico (new jersey) utili ai lavori di sistemazione recinzione ferrovia. Inoltre, per un mese, dalle 6 di domani, giovedì 23, fino a sabato 22 giugno, sarà in vigore il senso unico di marcia. I parcheggi lungo la via saranno eliminati.

Continuano i lavori per la nuova rotatoria

Ferrovienord comunica che proseguono intanto le lavorazioni per la realizzazione della nuova rotatoria. Nell'area che non interferisce con la circolazione veicolare sono state completate le attività di realizzazione dell'anello della rotatoria e dei marciapiedi con i relativi cordoli, di posa del sistema di smaltimento delle acque. Sono state effettuate le predisposizioni civili dell'impianto di illuminazione.

Il potenziamento del nodo ferroviario

I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, prevedono, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso - Camnago Lentate e Seveso - Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclopedonale in via Manzoni.