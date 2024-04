A Seveso, da domani, martedì 16 aprile, modifica temporanea alla viabilità pedonale e veicolare di corso Montello per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria progettata da Ferrovienord nell’ambito dell’intervento al nodo ferroviario di Seveso. Lo annuncia Ferrovienord.

Seveso, per la nuova rotatoria cambia la viabilità in corso Montello

In particolare, il marciapiede di corso Montello dal lato del comparto commerciale sarà chiuso al passaggio pedonale per un mese, dal 16 aprile al 14 maggio, dall’altezza del civico 40 fino all’intersezione con via Stelvio. In questo periodo sarà possibile per i pedoni transitare sul marciapiede opposto. Nelle giornate del 22, 23, 24 aprile è prevista anche la chiusura al traffico automobilistico di corso Montello, dal civico 40 fino all’intersezione con via Stelvio, per consentire l’abbattimento delle alberature che interferiscono con la nuova viabilità. Il passaggio dei mezzi sarà comunque consentito nel resto della via. Sarà garantito l’accesso al comparto commerciale provenendo dal lato Est e alle proprietà private nel tratto di strada chiuso per lavori. Sarà sempre possibile il passaggio pedonale.

Il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso

La nuova rotatoria di corso Montello favorirà l’utilizzo del nuovo sottopasso veicolare di stazione a chi proviene da Barlassina, agevolerà l’immissione su corso Montello dei veicoli in uscita dal comparto Schwarzenbach e dall’area commerciale attigua e permetterà una migliore gestione dei flussi veicolari. I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, prevedono, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso - Camnago Lentate e Seveso - Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclopedonale in via Manzoni.