Per il Dantedì gli studenti portano in scena “Le donne della Commedia”

Oggi, 25 marzo 2026, giorno in cui secondo gli studiosi nel 1300 era iniziato il suo viaggio nell’Oltretomba, si celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata al grande poeta e scrittore Dante Alighieri.

L’iniziativa del liceo Curie in occasione del Dantedì

Per celebrare questa ricorrenza, istituita nel 2020 su proposta dell’allora ministro dell’Istruzione Dario Franceschini, gli studenti del laboratorio teatrale del liceo Marie Curie di Meda stamattina in auditorium hanno portato in scena il recital “Le donne della Commedia”, dedicato alle principali figure femminili che compaiono nel capolavoro dantesco, la “Divina Commedia”.

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“Le donne della Commedia”

Il progetto, curato dalle insegnanti Astrid Stefanoni e Silvia Asnaghi, prevedeva uno spettacolo con l’alternanza tra parti lette da alcuni narratori (che hanno condiviso alcune terzine tratte dalle tre cantiche del poema) e parti recitate (i monologhi delle protagoniste dell’evento, ovvero le donne di Dante). Le donne “riportate in vita” dalle studentesse del liceo, che indossavano costumi dell’epoca, sono state Francesca, Sapia Senese, Matelda, Piccarda Donati e naturalmente Beatrice, la musa ispiratrice di Dante Alighieri.