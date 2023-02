Per il giovane Vittorio l'America non è più solo un sogno

Per il giovane Vittorio Panvini Rosati l'America non è più solo un sogno. Il 16enne di Arcore, studente del "Banfi" di Vimercate, sta vivendo una splendida avventura a stelle e strisce.

Scommessa vincente

Ha scommesso su se stesso, sulle sue passioni, sulle sue capacità, sui suoi sogni. Un futuro che Vittorio Panvini Rosati ha chiuso in una valigia e si è portato in America. Con risultati, in pochi mesi, a dir poco sorprendenti. Una storia la sua in gran parte ancora da scrivere, che però può essere d’esempio per molti altri ragazzi. Residente ad Arcore, studente al liceo scientifico "Banfi", all’Omnicomprensivo, al termine dello scorso anno scolastico, il terzo, a soli 16 anni ha deciso di provare il grande salto. Da cinque mesi frequenta il quarto anno alla "LaDue Horton Watkins high school", a Saint Louis, nel Missouri. Con l’obiettivo di compiere un ulteriore salto verso uno dei college americani più rinomati.

"Un'occasione da cogliere al volo"

I risultati ottenuti finora fanno ben sperare. Vittorio è infatti riuscito subito a mettere a frutto tra i banchi della scuola la sua grande passione per la finanza e il business sorprendendo i nuovi compagni e i professori.

"Ho sempre avuto l’idea di fare qualcosa di importante nel mondo della finanza e dell’imprenditoria - ha raccontato dagli Stati Uniti al termine di una delle giornate di studio - Quando c’è stata quindi l’occasione di venire qui, negli Stati Uniti, l’ho colta al volo".

