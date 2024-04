Per la Giornata regionale degli Alpini un film omaggio alle Penne nere

Tanti cittadini ieri sera, martedì, si sono riuniti al Cinema Politeama di Seveso per accogliere l'invito del Gruppo Alpini Seveso che ha celebrato, attraverso la proiezione del film "La seconda via", la Giornata regionale di riconoscenza per il sacrificio e la solidarietà degli Alpini.

Giornata regionale degli Alpini

In platea le Penne nere di Seveso ma anche i "Gruppi Amici" oltre a una numerosa delegazione giunta da Como guidata dal presidente emerito sezionale Enrico Gaffuri. L'assessore alla Cultura, Michele Zuliani, ha introdotto i temi della pellicola, dedicata alla drammatica ritirata dal fronte russo nel gennaio del 1943.

Il grazie del sindaco agli Alpini

"Come tutte le realtà che sono attive nella nostra città, gli Alpini sono una associazione speciale, fatta di persone volontarie straordinarie che mettono a disposizione della comunità il loro tempo - le parole di saluto del sindaco Alessia Borroni - Gli Alpini sono sempre disponibili, aiutano l'Amministrazione comunale ogni volta che sono chiamati in causa, contribuiscono alla buona riuscita degli eventi in città, danno una mano agli anziani e, come mi piace chiamarli, sono i custodi del parco di Villa Dho che negli ultimi anni, grazie soprattutto a loro, è diventato un gioiellino. Insieme continueremo a valorizzarlo".

Gli Alpini di ieri e di oggi

Il capogruppo Paolo Gressani ha spiegato perché la scelta di celebrare la Giornata regionale degli Alpini è ricaduta sulla pellicola diretta dal regista e sceneggiatore Alessandro Garilli: "La solidarietà e il sacrificio uniscono i militari alpini in guerra allora, con gli alpini dell'associazione nazionale oggi". E' intervenuto anche il presidente del Consiglio comunale Roberto Donghi, presente in sala anche il comandante della Polizia Locale Roberto Curati. L'evento è stato sostenuto e patrocinato dal Comune di Seveso.