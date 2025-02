Un’azione quotidiana, troppo spesso sottovalutata, ossia lo svuotamento di tutti i cestini pubblici che gli operai effettuano per garantire un elevato

standard nella qualità dell’igiene urbana comunale.

Operai sempre al lavoro per svuotare i cestini pubblici

Tutti i giorni tre dipendenti comunali del Comune di Usmate Velate Stefano Cambiaghi dal 2020, Giorgio Conti Tognoli e Antonio Alison entrati in servizio nel 2024, si impegnano in questa operazione per ritirare i rifiuti dai circa 200 bidoni sparsi in paese.

«Ma, nonostante questo sforzo in termini di risorse, rimane un utilizzo improprio dei cestini da parte di una minoranza di persone – afferma Lisa Mandelli, Sindaca di Usmate Velate – ecco perché, purtroppo, ancora troppo spesso ci ritroviamo sotto gli occhi situazioni di apparente degrado che grazie all’impegno e alla professionalità dei nostri operai vengono risolte in tempi brevi. Nei cestini devono essere conferiti esclusivamente i piccoli rifiuti urbani come il fazzoletto di carta; chi li utilizza per liberarsi addirittura di sacchi contenenti rifiuti di ogni genere compie un gesto scorretto e vietato per legge».

In alcune scuole e parchi del territorio, per sensibilizzare ulteriormente bambini e genitori, dal 2020 sono stati collocati cestini che permettono la

differenziazione del rifiuto, contribuendo a promuovere il valore di una raccolta sostenibile.

«Per mantenere pulito il paese serve l’attenzione di tutti»