Per Ville Aperte in Brianza il documentario e i fumetti degli studenti di Cesano Maderno

Per Ville Aperte in Brianza 2023, sabato 23 settembre, la proiezione di "Oro Rosso. Storia dei Fusari”, il documentario realizzato dagli studenti di Cesano Maderno.

Il documentario e i fumetti degli studenti di Cesano Maderno

Sabato 23 settembre, alle 21, nell’auditorium del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea (via Polveriera 1, a Solaro) appuntamento con la proiezione del documentario “Oro Rosso. Storia dei Fusari” e di tre animazioni sulla flora e la fauna del Parco. I lavori sono stati realizzati dagli studenti del Liceo artistico Ettore Majorana di Cesano Maderno nell’ambito del progetto “Faccia a faccia con il cinema” finanziato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura e patrocinato dal Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

Il progetto delle classi quarta e terza del Liceo artistico

Gli studenti di quarta liceo del Majorana hanno progettato e realizzato un documentario che parte dalla descrizione del Parco delle Groane e realizza un interessante focus sulla vita della fornace Fusari, unico esempio sopravvissuto dagli anni Settanta, quando il territorio divenne Parco e si fermò l’escavazione dell’argilla. La classe terza liceo ha invece studiato la flora e la fauna del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea per realizzare delle animazioni e delle pubblicazioni rivolte ai bambini in età prescolare. L'anteprima, nei mesi scorsi, al cineteatro Excelsior di Cesano Maderno (nella foto un momento dell'iniziativa).

La collaborazione del Teatro dell'Aleph

Il partner per l’ambito cinematografico è stato il Teatro dell’Aleph di Bellusco. Gli studenti si sono impegnati nel realizzare le interviste, le riprese, il montaggio e tutte le animazioni. Il documentario descrive il Parco e le sue caratteristiche geologiche, per poi raccontare la storia dell’oro rosso e della vita nata intorno al ferretto. Si raccontano i metodi per cavare l’argilla e le modifiche arrecate sul territorio, quindi la produzione dei mattoni, dei comignoli del cotto lombardo, per finire con la produzione artistica di vasi e statue. Si racconta e si descrive la rivoluzione del forno Hoffmann che ha permesso la produzione per la ricostruzione di Milano e di altre città dopo la guerra. Non mancano infine una riflessione sui cambiamenti climatici e sui pericoli causati dall’introduzione di specie esotiche (aliene) sul territorio quali il fior di loto e la tartaruga americana.

Per il corto “Oro rosso” (diventato anche un libro), i ragazzi e le ragazze di quarta, coordinati da Simone Moleri dell’Aleph e dalle docenti Carla Caldera ed Enza Clapis si sono recati alla Fornace Fusari di Mariano Comense che si sta trasformando in un museo. Si tratta di una delle poche fornaci ancora presenti sul territorio e viene gestita dalla quinta generazione di Fusari. Venne fondata nella seconda metà dell’Ottocento a Meda, zona ricca di terra rossa, ideale per la produzione di mattoni e tavelle.

Le tre animazioni hanno invece per titolo: “La storia della farfalla e della genziana”, “Lo scoiattolo che produce i mattoni” e “Il tritone crestato e la salamandra pezzata: storia sui cambiamenti climatici e la mancanza di acqua”. Sono state realizzate con il sostegno della docente di Arte del Liceo, Enza Clapis e di Michele Cazzaniga del Teatro dell’Aleph. Ogni gruppo ha costruito la sua storia, dedicata a bambini della scuola primaria e dalle immagini dell’animazione è stato poi ricavato il materiale per la realizzazione di tre albi illustrati.