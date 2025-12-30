Perde il controllo dell’auto e finisce contro il muro: paura per un’anziana

L'allarme è scattato nella mattinata di ieri ad Arcore: a soccorrere e offrire conforto alla donna sono stati alcuni residenti della zona Boschi

Attimi di paura quelli vissuti ieri mattina ad Arcore, dove un’anziana ha perso il controllo della propria auto finendo la propria corsa contro le barriere poste a protezione di un muro.

L’allarme è scattato lungo viale Brianza, nella zona Boschi di Arcore. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che una donna, al volante della propria Toyota “Aygo”, abbia perso il controllo dell’auto mentre viaggiava in direzione del centro città. Sbandando, la macchina è uscita di strada, finendo contro le barriere di metallo poste a protezione del muro di Villa Cazzola che costeggia la strada.

Soccorsa dai vicini

A soccorrere la sfortunata vittima sono stati subito alcuni dei residenti che vivono di fronte al luogo dell’impatto e che sono stati allertati dal frastuono. Sono stati loro a sincerarsi delle condizioni della donna, uscita senza un graffio dal sinistro, ma comprensibilmente spaventata, offrendole conforto e una bevanda calda sino all’arrivo delle Forze dell’ordine e dei soccorsi.

Polizia locale sul posto

Sul posto, per i rilievi di rito, gli agenti della Polizia locale guidata dal comandante Mario Nappi. Al termine degli accertamenti gli agenti hanno sentito la testimonianza della conducente, che ha confermato di aver perso il controllo della vettura, forse per un lieve malore. Fortunatamente l’episodio si è concluso senza gravi conseguenze, ma con un bel gesto di solidarietà e vicinanza da parte dei residenti che per primi hanno soccorso la donna in difficoltà.