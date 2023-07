"Performer cup 2023", due arcoresi staccano il pass per mondiali

Arcore fa il tifo per due bravissime cantanti. Emanuela Renzella e Sara Bampa approdano al mondiale del "Performer Cup".

Le due giovani ragazze arcoresi, rispettivamente di 23 e 28 anni, avevano partecipato al "Festival dei giovani 2023" ad Arcore, ottenendo l’accesso diretto alla finale del "Performer Cup Italy", competizione di arti performative (canto, musica, danza, arti circensi), organizzata ad Ostia la scorsa settimana, classificandosi quarte nella classe B over 15 di canto duo.

Ed ora il sogno Mondiale...

Grazie a questo risultato sono riuscite a passare alle fasi successive, ovvero i mondiali, che si terranno nel 2024.

"Tutto ha avuto inizio a maggio con il Festival dei giovani – ha raccontato Marcello Renzella, consigliere comunale di Arcore, nonché padre di Emanuela – Durante quelle due settimane abbiamo dato la possibilità ai giovani di partecipare ad alcune audizioni per “Casa Sanremo”. Durante queste era presente la presidente della Performer Cup. Ha visto come cantavano le due ragazze e le sono piaciute talmente tanto che ha offerto loro un pass per la finale di Ostia".

"Un pass inaspettato"

In realtà, il tutto è stato molto inaspettato per le due arcoresi, che non si sarebbero mai aspettate di ottenere questa grande opportunità, a partire della più giovane, Emanuela, che ha raccontato: "Mi sono diplomata al Liceo Artistico a Monza, quindi ho sempre avuto la passione per le discipline artistiche. In quinta elementare sono entrata a far parte della Compagnia del Labirinto ad Arcore e ho iniziato a fare teatro e musical. Ed è stato proprio qua, che ho scoperto di saper cantare e di avere questa passione, ma non ho mai studiato canto, diciamo che sono autodidatta. Poi, nel 2018 sono entrata a far parte anche della Compagnia Artis This, sempre ad Arcore, di cui Sara ne è la fondatrice e regista e lì ci siamo conosciute. Qui ho continuato ad allenare le mie doti canore, anche se non mi sarei mai aspettata niente di simile, addirittura di arrivare ai mondiali, dove arriveranno persone da tutto il mondo".

La gioia di Sara

Anche Sara è rimasta molto stupita, ma contenta dell’esperienza che ha vissuto, nonostante non sappia esattamente cosa aspettarsi l’anno prossimo: «Anche io, come Emanuela, ho iniziato a muovere i primi passi, in questo mondo, in una compagnia teatrale, più precisamente quella del Quadrifoglio. Poi sono entrata in quella del Labirinto, dove sono rimasta per circa 10 anni, facendo circa un musical all’anno. Alla fine, è diventata talmente grande come passione, che ho fondato la mia Associazione teatrale. Per quanto riguarda il provino del Perfomer Cup, non avevamo intenzione di farlo anche perché non avevamo preparato nulla di particolare, però Marcello ci ha dato questa possibilità e quindi abbiamo deciso di buttarci e provare. Abbiamo sfidato tutto e di più, tra attori, ballerini e altri cantanti. Sono contenta del risultato e l’anno prossimo cercheremo di prepararci molto meglio. Ancora non sappiamo quali opportunità ci darà quest’esperienza, so che è anche un programma Rai e che Casa Sanremo permette di incidere un inedito, ma dobbiamo ancora capire meglio questi aspetti. Per il momento ci godiamo questo bellissimo traguardo, poi vedremo... ".

Inutile sottolineare che, quando la passione è forte, essa può anche portarti ad incontrare strade che non avresti mai pensato di percorrere. Intanto, molta agitazione per l’anno prossimo, ma questa volta niente sorprese, c’è tempo per prepararsi e le performer daranno sicuramente il meglio di loro.