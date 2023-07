Pericolo amianto, il sindaco ordina di tenere chiuse le finestre e indossare mascherine FFp2

Mascherine FFp2 all'aperto, finestre chiuse e lavaggio delle scarpe prima di rientrare in casa.

Ordinanza per i residenti di Cascina Abitacolo

Queste le prescrizioni contenute nell'ordinanza firmata ieri, mercoledì 26 luglio, dal sindaco di Agrate, Simone Sironi. Provvedimento che riguarda un'area ben delimitata e periferica del paese. Si tratta dell'abitato di Cascina Abitacolo, lungo la Sp121 che porta verso Carugate. Ordinanza che il primo cittadino ha concordato con Ats Brianza.

Coperture in amianto in stato di degrado e rotte

Qui, a seguito dei nubifragi dei giorni scorsi, "è stata accertata - si legge nell'ordinanza del sindaco - la presenza di coperture in amianto in evidente stato di degrado e rottura aggravato dai fenomeni metereologici di carattere eccezionale verificatosi negli ultimi giorni, con dispersione di lastre di copertura all’interno delle pertinenze di proprietà, sulla strada di proprietà privata, sulla pista ciclabile e sulle aiuole pubbliche"

Problemi igienico-sanitari e di sicurezza

"Visto tale aggravamento delle strutture dei tetti con copertura in amianto con rottura e dispersione di porzioni degli stessi, esistono oggettivi problemi igienico-sanitari e di sicurezza verso gli spazi sia privati che pubblici, con particolare riferimento alle aree site nelle vicinanze di Via Cascina Abitacolo - prosegue l'ordinanza - Considerata prioritaria la gestione dell’emergenza sanitaria determinata dalla dispersione di amianto e che a tale scopo sono stati ordinati specifici interventi di bonifica riguardanti superfici pubbliche e private".

"Mascherina obbligatoria all'esterno"

"Dal giorno 26 luglio 2023, fino alla conclusione delle operazioni di bonifica e smaltimento e comunque sino a specifica comunicazione, a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e, in generale, a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità o che transitino nell’area, ordina quanto segue - scrive ancora il primo cittadino di Agrate - I cittadini residenti nell’area interessata devono indossare idonea mascherina FFP2, ogni qualvolta escono dalla residenza e transitano nel perimetro oggetto di restrizione; per gli impianti di condizionamento che prevedono captazione di aria dall’esterno, sostituzione dei filtri alla conclusione delle attività di bonifica".

Due raccomandazioni

Agli ordini nel documento si aggiungono anche due inviti

"Il lavaggio con acqua delle calzature utilizzate all’esterno, sempre con utilizzo di maschera protettiva - raccomanda il sindaco - Mantenere chiuse le finestre delle abitazioni, con le tapparelle abbassate o gli scuri chiusi, per agevolare le procedure in atto".

Ordinanze per i proprietari

Intanto ai tre proprietari degli stabili di Cascina Abitacolo con coperture in amianto sono state recapitate altrettante ordinanze per la rimozione delle stesse. Hanno 7 giorni di tempo per la rimozione dei frammenti.