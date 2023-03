Pericolo truffe, attenzione ai finti Carabinieri. La segnalazione arriva dal Consiglio comunale di Nova Milanese: "Hanno già colpito in via Cadorna"

Attenzione ai finti Carabinieri

Non c’è periodo dell’anno in cui ladri e truffatori non siano in azione e da qualche settimana a Nova Milanese imperversano alcuni finti carabinieri che tentano di introdursi nelle abitazioni utilizzando le scuse più svariate. L’obiettivo, spesso portato a termine, è quello di truffare i cittadini, in particolare i più anziani. L’allarme è stato lanciato nel corso del Consiglio comunale dal consigliere e capogruppo della Lega Gabriele Lanzani.

E' già successo in via Cadorna

Un avviso a sindaco, consiglieri e cittadinanza. Stanno circolando due o tre personaggi vestiti da Carabinieri che si presentano nelle case e in particolare nelle abitazioni in cui vivono persone anziane. E’ successo in via Cadorna e anche nella zona del Grugnotorto – afferma Lanzani – Si presentano con scuse diverse, come quella di controllare se in casa ci sono delle armi, con il solo obiettivo di farsi aprire, spaventare le persone e fare in modo di farsi lasciare oro e denaro. Mi sono permesso di avvisare sia il comandante dei Carabinieri che la Polizia Locale.

L'appello di Lanzani (Lega)

Da lì l’appello del capogruppo della Carroccio:

Che i cittadini prestino la massima attenzione, siano pronti ad avvisare le forze pubbliche nel caso in cui vedano qualcosa che non va e soprattutto evitino di aprire la porta di casa propria.

Il sindaco era già informato

Il sindaco Fabrizio Pagani era già stato informato su questi episodi e ha sottolineato come le Forze dell’Ordine siano al lavoro per cercare di cogliere in flagrante i truffatori: