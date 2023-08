PGT a Seveso: l'iniziativa di Seveso Futura raccoglie 60 proposte in quattro giorni

Sessantuno proposte suddivise per quartiere (Baruccana, Altopiano, Meredo, San Pietro, Seveso Centro e Dossi), 33 contributi nell’ambito di una migliore mobilità, 18 proposte per il verde e i parchi pubblici, quasi altrettante per i luoghi di aggregazione. E poi: spunti e idee per avvicinare i servizi pubblici ai cittadini e proposte per una Seveso più vivace e attenta ai bisogni delle persone, a partire dai più fragili. Sono questi, in sintesi, i contenuti del documento che Seveso Futura ha elaborato e inviato alla Giunta e all’Ufficio tecnico grazie alla partecipazione dei cittadini all’indagine promossa dall’Associazione politica che siede, con Giorgio Garofalo, tra i banchi della minoranza in Consiglio comunale.

Grande successo dell’iniziativa di Seveso Futura sul nuovo PGT

Pochi giorni fa, infatti, Seveso Futura ha lanciato un sondaggio per raccogliere “proposte e suggerimenti” per la “redazione del nuovo Documento di piano e della Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio”, forse meglio conosciuto con l’acronimo PGT, il fondamentale strumento di pianificazione urbanistica.

“In piena estate, l'Amministrazione comunale di Seveso ha deciso di pubblicare l'Avviso di avvio del procedimento e di far scattare i 30 giorni di tempo utili per la presentazione di proposte e suggerimenti. Considerati i tempi ristretti concessi alla prima fase di coinvolgimento della cittadinanza, ancor più risicati visto che ricadono nel periodo dell’anno contraddistinto dalle ferie, abbiamo voluto elaborare uno strumento digitale di raccolta dei contributi che facilitasse l’ascolto dei cittadini”, spiega Cristina Minà, esponente di Seveso Futura che ha avuto l’idea e l’ha realizzata insieme al gruppo. E il risultato è davvero strabiliante: “La quantità e la qualità delle risposte alla nostra indagine testimonia che c’è voglia di partecipazione. Il Comune ha sbagliato a non permettere ai cittadini di poter partecipare nel migliore dei modi”, sottolinea la volontaria di Seveso Futura.

Il documento inviato al Comune entro i termini (27 agosto 2023) è molto corposo (23 pagine) e comprende le proposte dei cittadini e quelle elaborate autonomamente dal gruppo consiliare Seveso Futura (qui un documento di sintesi). In allegato, l’Associazione politica ha voluto anche includere l’analisi del contesto e le proposte schematiche in forma tabellare comprensive di note. Mentre, per quanto riguarda le proposte raccolte tramite il sondaggio, Seveso Futura ha scelto di “intervenire il meno possibile sulla forma e tantomeno nel merito per offrire una restituzione il più possibile fedele a quanto espresso dai cittadini che hanno partecipato alla consultazione, limitandoci ad aggregare proposte assimilabili per argomento”.

I quartieri interessati dalle proposte

Il quartiere interessato dal maggior numero di proposte è quello di Baruccana, seguito da Seveso Centro e Altopiano. Ma alcuni contributi riguardano l’intero territorio comunale come, per esempio, la richiesta di una maggiore attenzione alla mobilità dolce, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la volontà di ridurre lo spazio destinato alle automobili in favore di una città più sicura per pedoni e ciclisti e quindi più viva e partecipata.

Nell’indagine promossa da Seveso Futura, alcune domande avevano l’obiettivo di indagare il grado di soddisfazione della cittadinanza residente: il risultato è una valutazione medio-bassa che oscilla tra il 2 e il 3 (su un massimo di 5). Ma emerge anche la consapevolezza che Seveso abbia un alto potenziale ancora inespresso.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

L'attenzione si concentra su ‘Mobilità, trasporti, viabilità’