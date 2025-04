Pianta a rischio caduta nel parco di villa Cusani, chiusa via Romagnosi

La Polizia locale di Carate Brianza ha disposto la chiusura di via Romagnosi.

Carate, ordinanza della Polizia locale

L'ordinanza ha fatto seguito all'intervento effettuato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 aprile attorno alle 16.45 per la segnalazione di una pianta ad alto fusto all'interno del parco di villa Cusani Confalonieri a rischio caduta sulla strada.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale, anche una squadra inviata dal comando provinciale dei Vigili del fuoco che ha riscontrato l’effettiva pericolosità dell’albero inclinato sulla carreggiata con evidente rischio per tutti gli utenti della strada.

Non è stato però possibile provvedere immediatamente alla messa in sicurezza e al taglio del fusto, dal momento che dal comando dei Vigili del fuoco è stato comunicato che non c'erano mezzi di elevazione a disposizione perché impegnati sul territorio in altri interventi più urgenti.

Divieto per veicoli e pedoni

Di qui la decisione di disporre l'ordinanza immediata di chiusura temporanea (fino alla completa messa in sicurezza) di via Romagnosi con divieto di transito per veicoli e pedoni, nel tratto di strada compreso tra Piazza della Madonnina - dall'ingresso degli Istituti Clinici Zucchi - fino al civico 1 di via Cattaneo e la direzione obbligatoria di marcia, invece, verso via Caprotti per tutti i veicoli e pedoni provenienti da via Dante Cesana.

Non è la prima volta che, in occasione di maltempo e giorni di pioggia, all'interno del parco di villa Cusani a Carate Brianza si verificano episodi di cedimento delle alberature.